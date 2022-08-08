В ЧЕМ ВИНА? ⟩ Сыновья Бритни не хотят с ней видеться: бывший муж поп-иконы дал скандальное интервью

Федерлайн считает, что одной из причин охлаждения отношений стало чрезмерное внимание СМИ, связанное с окончанием опекунства над певицей: «На все это было тяжело смотреть, труднее пережить и еще сложнее наблюдать, как мои мальчики проходят через это. Это было самым тяжелым, что мне когда-либо приходилось делать».

Бывший танцор, а теперь диджей считает, что склонность Бритни выставлять напоказ свое обнаженное тело в соцсетях также сыграла свою роль. «Я пытаюсь объяснить сыновьям: «Послушайте, может быть, для нее это просто еще один способ самовыражения». Но я не могу даже представить, каково это для подростков, которые каждый день должны ходить в старшую школу».

Федерлайн также рассказал о том, как пытался объяснить своим детям ситуацию с опекунством поп-звезды. «У них было много вопросов по этому поводу. Я не знаю, смог ли ответить на все, но я просто пытался объяснить им, что их маме была нужна помощь и люди пытались сделать так, чтобы ей стало лучше». Бывший муж Бритни оправдывает ее отца, на протяжении 13 лет контролировавшего жизнь своей знаменитой дочери: «Я видел человека, который действительно заботился о своей семье и хотел, чтобы все было хорошо, — сказал он. — Когда у руля встал Джейми, все наладилось. Он спас ей жизнь».