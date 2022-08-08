Фотоновость ⟩ София Ротару в день 75-летия выразила преданность своей Родине

51-летний Руслан Евдокименко признался, что в связи с боевыми действиями на территории Украины его мама пребывает в подавленном состоянии. «Самочувствие у нее более-менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас», — отметил звездный сын.

София Михайловна подчеркнула, что является патриотом родной страны и намерена помогать ей. «Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — отметила артистка.

«Сегодня не время праздновать Юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины!