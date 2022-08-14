Сбудутся проклятия и пророчества: знаки Зодиака, которые больше всего подвержены порче

Телец

Это мягкие и очень преданные люди, которые, которые, как известно, владеют ораторским искусством. Но иногда они могут быть слишком прямолинейными, что вызывает негативную и жесткую реакцию со стороны людей. Нередко представители знака действительно вызывают желание наложить на себя порчу, так как кажутся окружающим слишком высокомерными и упрямыми, потому что не успокаиваются, пока не добьются своего.

Рак

Этот знак очень чувствителен и известен как самый любвеобильный. У них самый спокойный темперамент, так как они ненавидят конфликты и споры. В связи с природной мягкостью им бывает сложно нарастить мощную броню и наловчиться отражать негатив в свой адрес. Недоброе слово или даже взгляд может стать для них роковым, не говоря уже о конкретных происках недоброжелателей. Однако до такого доходит редко, ведь Раки умеют поладить со всеми. Когда их окружают люди, они могут и сами со временем стать властными, жесткими и отказываться принимать то, что противоречит их природе.

Весы