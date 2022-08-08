ВИДЕО ⟩ Полуголая Селена Гомес показала круглое пузико, восхитив фанатов
Полуголая Селена Гомес показала круглое пузико, восхитив фанатов
Американская певица и актриса Селена Гомес показала «обратную сторону» идеальных фото блогеров в соцсетях на собственном примере. Разоблачительный ролик, опубликованный артисткой в TikTok набрал более 10 миллионов просмотров.
Так, красотка позировала на борту яхты в слитном купальнике с разноцветным принтом. С первого взгляда можно заметить, что Селена «на чиле» и не напрягает мышцы пресса для того, чтобы сделать живот плоским. Не стала звезда выбирать и специальные позы, показав себя в натуральном виде, а свое тело – в расслабленном состоянии, присущим отдыху.
Таким образом, в кадре заметны складки ее кожи и округлое пузико.
«Естественные животы в здании», — иронично отметила она. Пользователи восхитились смелостью и откровенностью Гомес и принялись благодарить ее в комментариях, за то, что она многим помогла обрести уверенность в себе.