ВИДЕО ⟩ Полуголая Селена Гомес показала круглое пузико, восхитив фанатов

Американская певица и актриса Селена Гомес показала «обратную сторону» идеальных фото блогеров в соцсетях на собственном примере. Разоблачительный ролик, опубликованный артисткой в TikTok набрал более 10 миллионов просмотров.

Так, красотка позировала на борту яхты в слитном купальнике с разноцветным принтом. С первого взгляда можно заметить, что Селена «на чиле» и не напрягает мышцы пресса для того, чтобы сделать живот плоским. Не стала звезда выбирать и специальные позы, показав себя в натуральном виде, а свое тело – в расслабленном состоянии, присущим отдыху.

Таким образом, в кадре заметны складки ее кожи и округлое пузико.