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Приметы на 8 августа: какие пять вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги

Limon.ee
Приметы на 8 августа: какие пять вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги
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Август.
Август. Фото: Shutterstock

8 августа православная церковь почитает память святого Ермолая, Ермиппа и Ермократa, Никомидийских мучеников. В народе праздник назывался Ермолаев день, пишет «Главред»

С этого дня начиналась сбор урожая. Собирали яблоки, копали картошку. Знахари начинали уборку трав, ведь они приобретали особую силу.

Хоть и 8 августа было принято собирать яблоки, есть и даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.

А вот картофель, который также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из него делали окрошку и винегрет и подавали на стол.

Травы на Ермолая набирали особенную силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.

Пройтись утром 8 августа по росе, можно было привлечь здоровье и финансовую удачу.

Что нельзя делать 8 августа

  • Нельзя 8 августа давать в долг кому-либо рабочие инструменты, считается, что это к потере здоровья.
  • Нельзя 8 августа есть яблоки. Можно только делать заготовки на зиму.
  • Нельзя 8 августа шить и заниматься любым рукоделием. Можно привлечь проблемы в семью.
  • Нельзя 8 августа женщинам работать. Можно заниматься только домашним хозяйством.

Приметы на 8 августа

  • Если кот или кошка трутся у хозяйских ног, вас ждет хороший год.
  • Если насекомые становятся назойливыми и кусаются, то ждать дождя.
  • Если в небе появилась радуга, то к плохим дням.
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