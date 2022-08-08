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Организаторы в шоке: какой странный пункт есть в райдере Валерия Леонтьева

Limon.ee
Организаторы в шоке: какой странный пункт есть в райдере Валерия Леонтьева
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Валерий Леонтьев.
Валерий Леонтьев. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Атрибут является одним из обязательных в списке требований артиста.

Певец Валерий Леонтьев попал в список звезд с самыми безумными райдерами. В его требованиях есть пункт, который сложно объяснить, если не знать нюансы, пишет teleprogramma.

Исполнитель хита «Казанова» указал в райдере «мусорные мешки» как обязательный атрибут в его гримерке. На деле оказалось, что пакеты нужны для заклеивания окон в комнате певца, где он готовится перед выступлением.

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