Эстонская тележурналистка Кейли Сюкияйнен призналась, что рассталась с творческим руководителем Дэнри Венделином.
Сексапильная эстонская телеведущая призналась, что её сердце сново свободно
Сексапильная эстонская телеведущая призналась, что её сердце сново свободно
Портал Elu24 неоднократно получал сообщения от читателей о том, что отношения между ведущей Кейли Сюкияйнен и Дэнри Венделином разладились. Кейли долгое время не показывала своего партнера в социальных сетях, что вызвало вопросы у подписчиков.
Ранее журналисты также спрашивали Кейли, действительно ли она и Дэнри расстались, но ведущая не хотела останавливаться на этой теме.
Недавно Кейли дала возможность подписчикам задать ей вопросы в Instagram. Один из вопросов касался ее личной жизни. «Вы ещё в отношениях с Дэнри?» – спросил один из фолловеров.
«Нет, мы расстались в ноябре прошлого года», – отвечает телеведущая.
Об отношениях Кейли и Дэнри стало известно осенью 2017 года.