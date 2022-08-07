Сексапильная эстонская телеведущая призналась, что её сердце сново свободно

Портал Elu24 неоднократно получал сообщения от читателей о том, что отношения между ведущей Кейли Сюкияйнен и Дэнри Венделином разладились. Кейли долгое время не показывала своего партнера в социальных сетях, что вызвало вопросы у подписчиков.

Ранее журналисты также спрашивали Кейли, действительно ли она и Дэнри расстались, но ведущая не хотела останавливаться на этой теме.

Недавно Кейли дала возможность подписчикам задать ей вопросы в Instagram. Один из вопросов касался ее личной жизни. «Вы ещё в отношениях с Дэнри?» – спросил один из фолловеров.

«Нет, мы расстались в ноябре прошлого года», – отвечает телеведущая.

Фото: Kuvatõmmis/Instagram