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Сексапильная эстонская телеведущая призналась, что её сердце сново свободно

Limon.ee
Сексапильная эстонская телеведущая призналась, что её сердце сново свободно
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Кейли Сюкияйнен
Кейли Сюкияйнен Фото: Erakogu

Эстонская тележурналистка Кейли Сюкияйнен призналась, что рассталась с творческим руководителем Дэнри Венделином.

Портал Elu24 неоднократно получал сообщения от читателей о том, что отношения между ведущей Кейли Сюкияйнен и Дэнри Венделином разладились. Кейли долгое время не показывала своего партнера в социальных сетях, что вызвало вопросы у подписчиков.

Ранее журналисты также спрашивали Кейли, действительно ли она и Дэнри расстались, но ведущая не хотела останавливаться на этой теме.

Недавно Кейли дала возможность подписчикам задать ей вопросы в Instagram. Один из вопросов касался ее личной жизни. «Вы ещё в отношениях с Дэнри?» – спросил один из фолловеров.

«Нет, мы расстались в ноябре прошлого года», – отвечает телеведущая.

Фото: Kuvatõmmis/Instagram

Об отношениях Кейли и Дэнри стало известно осенью 2017 года.

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