Гороскоп на 8 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно усмирять эмоции

В спокойном и уравновешенном состоянии можно будет заметить то, что в повседневной суете ускользает от внимания: например, станет понятно, почему отношения с любимым человеком или близким другом складываются так, а не иначе, и сделать из этих знаний важные выводы. Верующим звезды советуют посетить храм, неверующим – побыть наедине с природой, пишет ТСН.

Овен

Если кто-то из близких вам людей – друзей или родных – захочет поделиться с вами чем-то очень важным, не отказывайте ему во внимании – скорее всего, от вас не потребуется даже совет, его нужно будет просто выслушать.

Телец

Не старайтесь показаться близкому человеку лучше, чем вы есть на самом деле: во-первых, вам это все равно не удастся, а во-вторых, вас любят такими, какие вы есть, так что увеличивать свою "ценность" не стоит.

Близнецы

Оказать помощь тому, кто вас о ней попросит, важно всегда, но сегодня – особенно: жест благотворительности станет хорошей приметой – за ним последуют приятные события, на которые вы даже не надеялись.

Рак

Не стоит покупать первую же вещь, на которую упадет взгляд в магазине – скорее всего, такое приобретение окажется невыгодным, поэтому желательно походить по отделам и выбрать что-то получше.

Лев