День, когда необходимо усмирять чувства и эмоции – они являются плохими советчиками в житейских и профессиональных ситуациях.
Гороскоп на 8 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно усмирять эмоции
В спокойном и уравновешенном состоянии можно будет заметить то, что в повседневной суете ускользает от внимания: например, станет понятно, почему отношения с любимым человеком или близким другом складываются так, а не иначе, и сделать из этих знаний важные выводы. Верующим звезды советуют посетить храм, неверующим – побыть наедине с природой, пишет ТСН.
Овен
Если кто-то из близких вам людей – друзей или родных – захочет поделиться с вами чем-то очень важным, не отказывайте ему во внимании – скорее всего, от вас не потребуется даже совет, его нужно будет просто выслушать.
Телец
Не старайтесь показаться близкому человеку лучше, чем вы есть на самом деле: во-первых, вам это все равно не удастся, а во-вторых, вас любят такими, какие вы есть, так что увеличивать свою "ценность" не стоит.
Близнецы
Оказать помощь тому, кто вас о ней попросит, важно всегда, но сегодня – особенно: жест благотворительности станет хорошей приметой – за ним последуют приятные события, на которые вы даже не надеялись.
Рак
Не стоит покупать первую же вещь, на которую упадет взгляд в магазине – скорее всего, такое приобретение окажется невыгодным, поэтому желательно походить по отделам и выбрать что-то получше.
Лев
Любые дела – как профессиональные, так и бытовые – не дадут мгновенного, сиюминутного результата, но это не значит, что от них необходимо отказаться – просто нужно немного потерпеть.
Дева
Любые добрые дела, которые вы сделаете сегодня, обязательно вернутся сторицей, поэтому не скупитесь на благодеяния по отношению к тем, кто будет в них нуждаться и попросит вас о помощи.
Весы
Осознав свои ошибки, подумайте о том, каким образом вы можете их исправить: в ваших интересах сделать это как можно быстрее, тогда и ваша жизнь наладится без промедления.
Скорпион
День благоприятен для очищения организма на физическом уровне: можно сесть на детокс-диету, посетить баню или сауну – приятные во всех отношениях результаты не заставят себя долго ждать.
Стрелец
Нежелательно носить в себе мучащие вас мысли: поговорите с кем-то из близких – например, с лучшей подругой – и на душе сразу станет легче, поскольку ваши дурные предчувствия развеются сами собой.
Козерог
Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня – и всегда – побольше двигаться, особенно если у вас сидячая работа: на работу и с работы пройдитесь пешком, в обеденный перерыв прогуляйтесь в ближайшем парке.
Водолей
Велика вероятность, что кто-то из вашего окружения захочет передать вам неприятные слухи относительно близкого вам человека: сначала поговорите с ним самим и только потом делайте выводы о правдивости сплетен.
Рыбы
Визит в салон красоты, даже если он был запланирован заранее, лучше перенести: результат, скорее всего, окажется неудовлетворительным, а настроение – испорченным, так что не стоит рисковать.