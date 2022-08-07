ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Китае сгорел деревянный мост, построенный более 900 лет назад

Согласно источнику, огонь охватил мост 6 августа, в первые 20 минут пожара корпус сооружения сгорел почти полностью. В 22:45 по местному времени огонь был полностью потушен.

«В настоящее время мост сгорел и обрушился, никто не пострадал», – передает Центральное телевидение Китая.

По мнению эксперта по древней архитектуре Пекинского университета Сюй Итао, самой вероятной причиной возгорания является человеческий фактор. Фото: SCANPIX

«Я предполагаю, что это, вероятно, было вызвано рукотворными действиями, а не стихийным бедствием, самовозгорание моста на воде редко бывает», – сказал он китайскому изданию Global Times.