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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Китае сгорел деревянный мост, построенный более 900 лет назад

Limon.ee
В Китае сгорел деревянный мост, построенный более 900 лет назад
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Самый длинный в Китае деревянный арочный мост Пиннань Ваньань, построенный более 900 лет назад, обрушился в результате пожара. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно источнику, огонь охватил мост 6 августа, в первые 20 минут пожара корпус сооружения сгорел почти полностью. В 22:45 по местному времени огонь был полностью потушен.

«В настоящее время мост сгорел и обрушился, никто не пострадал», – передает Центральное телевидение Китая.

По мнению эксперта по древней архитектуре Пекинского университета Сюй Итао, самой вероятной причиной возгорания является человеческий фактор.
По мнению эксперта по древней архитектуре Пекинского университета Сюй Итао, самой вероятной причиной возгорания является человеческий фактор. Фото: SCANPIX

«Я предполагаю, что это, вероятно, было вызвано рукотворными действиями, а не стихийным бедствием, самовозгорание моста на воде редко бывает», – сказал он китайскому изданию Global Times.

Мост был построен во времена династии Сун в 960-1279 годах. В 1708 году он пострадал от пожара и был восстановлен почти через 40 лет. В 2006 году мост стал охраняемым объектом национального уровня, пишет газета.ru.

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