Самый длинный в Китае деревянный арочный мост Пиннань Ваньань, построенный более 900 лет назад, обрушился в результате пожара. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Китае сгорел деревянный мост, построенный более 900 лет назад
В Китае сгорел деревянный мост, построенный более 900 лет назад
Согласно источнику, огонь охватил мост 6 августа, в первые 20 минут пожара корпус сооружения сгорел почти полностью. В 22:45 по местному времени огонь был полностью потушен.
«В настоящее время мост сгорел и обрушился, никто не пострадал», – передает Центральное телевидение Китая.
«Я предполагаю, что это, вероятно, было вызвано рукотворными действиями, а не стихийным бедствием, самовозгорание моста на воде редко бывает», – сказал он китайскому изданию Global Times.
Мост был построен во времена династии Сун в 960-1279 годах. В 1708 году он пострадал от пожара и был восстановлен почти через 40 лет. В 2006 году мост стал охраняемым объектом национального уровня, пишет газета.ru.