6 августа на соревновании по триатлону Ironman финишировала телезвезда и бывший главный редактор порталов Elu24 и Limon Керту Юккум с результатом 14 часов 17 минут и 31 секунда. «Самый мощный финиш в моей жизни» – поделилась Керту с подписчиками в Instagram.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Телезвезда в слезах: самые счастливые люди в мире находятся на финише Ironman
«Мне до сих пор трудно поверить, что это я. С вашего позволения, Керту IRONWOMAN Юккум!» Телеведущая, впервые участвовавшая в Ironman, с радостью сообщила о новом достижении.
«Удача была со мной. Со мной были друзья. Сотни вдохновляющих людей на трассе. Поддерживающая команда организаторов. Я преклоняюсь перед всеми вами» – делится своими эмоциями и благодарностью Керту, добавляя, что, финишировав, она плакала. «Когда моя сестра начала плакать, я не смогла сдержаться. Но это были самые сладкие слезы счастья. Самые счастливые люди в мире – на финише Ironman», – сказала Юккум.
Она обещает поделиться с фанатами подробностями, включая падение, боль и счастье, но позже.
Юккум завершила длинную дистанцию соревнования по триатлону Ironman за 14 часов 17 минут и 31 секунду. За это время она проплыла 3,8 км, проехала на велосипеде 180 км и завершила марафонскую дистанцию бегом – 42,2 км.