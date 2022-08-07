ФОТО И ВИДЕО ⟩ Телезвезда в слезах: самые счастливые люди в мире находятся на финише Ironman

«Мне до сих пор трудно поверить, что это я. С вашего позволения, Керту IRONWOMAN Юккум!» Телеведущая, впервые участвовавшая в Ironman, с радостью сообщила о новом достижении.

«Удача была со мной. Со мной были друзья. Сотни вдохновляющих людей на трассе. Поддерживающая команда организаторов. Я преклоняюсь перед всеми вами» – делится своими эмоциями и благодарностью Керту, добавляя, что, финишировав, она плакала. «Когда моя сестра начала плакать, я не смогла сдержаться. Но это были самые сладкие слезы счастья. Самые счастливые люди в мире – на финише Ironman», – сказала Юккум.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Она обещает поделиться с фанатами подробностями, включая падение, боль и счастье, но позже.