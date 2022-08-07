Что нельзя делать по отношению к ребенку: ТОП-10 судьбоносных ошибок

3. Не слушать

Когда ваши дети пытаются поговорить с вами, не перебивайте их. Научитесь быть активным слушателем. Позвольте им сказать то, что им нужно, а затем повторите то, что вы услышали, чтобы они знали, что вы слушаете.

4. Окорблять

Не говорите своему ребенку: «Ты избалованный ребенок» или что он глупый, когда он совершил ошибку или сделал что-то не так. Это не способствует их развитию. Они усвоят эти негативные имена и начнут им верить, что может отрицательно сказаться на их самооценке.

5. Быть чрезмерно снисходительным

Если вы позволите своим детям делать все, что они хотят, это может сделать их «счастливыми» в данный момент, но в долгосрочной перспективе это может навредить. Детям нужны четкие границы, чтобы помочь им понять, что хорошо, а что нет. Сделайте это, будучи твердым, но добрым. Дети, у которых больше всего психологических проблем, обычно имеют родителей, которые не устанавливают для них границ.

6. Не контролировать их

Лобные доли мозга, которые участвуют в планировании, суждениях и контроле импульсов, полностью не развиваются примерно до 25 лет. Поэтому вам нужно действовать как лобные доли ваших детей, пока они не разовьются. Это означает, что нужно следить за тем, чем занимаются ваши дети и с кем, и помогать им принимать правильные решения.

7. Не показывать на собственном примере