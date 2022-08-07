ВИДЕО ⟩ Галкин поразил публику знанием латышского языка! А уже завтра – Эстония

Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане, миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.

Свое выступление Максим Галкин начал со слов на латышском языке. Он объяснил, что начал его учить. Россия пристально следит за всеми его шоу. «Потому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском», – сказал артист на госязыке.

В коротком отрывке (на видео) Максим Галкин шутит на латышском: «Теперь я вижу, что многие латыши испугались, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом сидят русские и не понимают, что происходит. За что они заплатили?».

Можно смело утверждать, что Максим Галкин всполошил Юрмалу. Машину у концертного зала «Дзинтари» перед концертом невозможно было припарковать – мест не было.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Латвии. Периодически они делятся с подписчиками своими фотографиями и видео с прогулок по Юрмале.

Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса. Маэстро рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?.

«Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво», – отметил Паулс. Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.

В августе у Максима Галкина запланировано несколько выступлений в Латвии. Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.