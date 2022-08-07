Астрологический прогноз Павла Глобы на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков Зодиака
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 8 августа
Неблагоприятные дни: 11, 12 августа
Любовь. Никто за вас не сделает того, что вы должны сделать сами. И если что-то в вашей личной жизни зависит только от вашего решения, сейчас настал тот самый момент, чтобы принять важное решение. Его последствия будут ощущаться довольно долго — минимум год, посему трижды подумайте, перед тем как сделать серьезный шаг. В данный момент вам просто необходимо разобраться в себе и своих желаниях, и разработать стратегию поведения на любовном фронте. В этом случае вы окажетесь в выигрыше.
Работа. В этот период вам стоит сосредоточиться на новых проектах. Это время благоприятствует начинаниям.
Здоровье. Вас могут беспокоить головные боли, возможно, возникнет необходимость обратиться к врачу.
Ваш маленький Лев. Ваш ребенок в ближайшие дни окажется в эпицентре внимания, одарите его теплом и лаской.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 9, 10 августа
Неблагоприятные дни: 8, 13, 14 августа
Любовь. На этой неделе вам не стоит искать новых знакомств и приключений — все это может закончиться не очень приятно. Пусть все идет, как идет, а вы на время уйдите в тень и старайтесь не привлекать к себе внимания. Возможно, в ваших отношениях возникнет недосказанность и неопределенность. Избегайте двусмысленности, не позволяйте себя обманывать Не делитесь ни с кем подробностями своей личной жизни — сейчас может всплыть на поверхность то, что вы хотели бы скрыть.
Работа. Это время подходит для закрытия юридических лиц, но не для начала новых проектов.
Здоровье. Обратите серьезное внимание на общее состояние организма. В это время у вас могут возникнуть проблемы с кожей.
Ваша маленькая Дева. У вашего ребенка могут появиться страхи и ночные кошмары. Обратите на это внимание.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 8, 11, 12 августа
Неблагоприятные дни: 9, 10 августа
Любовь. Все течет, все изменяется, и вам сейчас очень захочется измениться внешне. Все от того, что внутри вас уже что-то поменялось, какая-то часть вас освободилась от груза прошлого и уже дистанцируется от него. Перемены необходимы для того, чтобы личная жизнь (не зависимо от того, семейная она или нет) не превращалась в болото. Сейчас вам просто необходима полнота ощущений и потому сидеть на месте вам не стоит. Это прекрасное время для хорошего и раскрепощенного отдыха в компании друзей.
Работа. Не привязывайтесь к старому, смело смотрите в будущее и открывайте новые направления в бизнесе.
Здоровье. Не носите тяжестей и избегайте больших нагрузок на ноги, если у вас есть предрасположенность к тромбозу.
Ваши маленькие Весы. Не ограничивайте сейчас своего ребенка в свободе и проявлениях самостоятельности.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 10, 13, 14 августа
Неблагоприятные дни: 11, 12 августа
Любовь. Вероятно, ваши отношения с партнером осложнятся по причине неуступчивости кого-то из вас и несовпадения взглядов по какому-то принципиальному вопросу. Вам придется бороться за свои чувства, вероятны конфликты и выяснение отношений. Это далеко не лучший момент для любви и отдыха. Сейчас ваши отношения переживают период испытания на прочность Не стоит ждать понимания и взаимности в данный момент, но и нельзя уходить в глухую оборону. Невысказанные обиды еще никому не приносили пользы.
Работа. Этот период благоприятствует вашему карьерному и профессиональному росту (читайте также: Тест: есть ли у вас шанс на повышение в карьере). Ваши усилия не будут напрасными.
Здоровье. Если вы ощутите боль в коленях — обратите внимание на этот знак и незамедлительно займитесь лечением.
Ваш маленький Скорпион. Вашему ребенку сейчас просто необходимо дисциплинирующее мужское влияние.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 11, 12 августа
Неблагоприятные дни: 8, 13, 14 августа
Любовь. Чем дальше от дома окажетесь вы в настоящее время, тем больше шансов на то, что ваша личная жизнь претерпит изменения в лучшую сторону. Сейчас вы сможете исправить или загладить прошлые ошибки, можно сказать, начать все с нового листа. Но единственное и важнейшее условие для этого — необходимы новые впечатления как вам, так и партнеру. Далекая поездка сможет значительно улучшить ваши отношения с партнером, особенно, если поездка будет не делового, а романтического характера.
Работа. Используйте момент для начала совместных проектов с зарубежными партнерами. Вы непременно будете в выигрыше.
Здоровье. Вам не стоит злоупотреблять алкоголем и сильнодействующими медпрепаратами — ваша печень сейчас уязвима.
Ваш маленький Стрелец. Вашему ребенку для полноценного развития нужен сейчас настоящий авторитет (кто-то кроме родителей).
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 13, 14 августа
Неблагоприятные дни: 10, 11 августа
Любовь. Роль сексуальности в настоящий момент существенно возрастет в вашей жизни. При этом отношения с супругом или постоянным партнером будут оставаться напряженными. Вас может потянуть на приключения и авантюры в любовной сфере, что в перспективе может сильно осложнить вашу семейную жизнь. Этот период подходит для любовных взаимоотношений и взрослых игр, но для обычной супружеской жизни он чреват проблемами, проявлением ревности и подозрительности.
Работа. Не стройте больших, а главное — авантюрных планов. Сейчас вы больше потеряете, чем заработаете.
Здоровье. Не будьте беспечными. Вы можете оказаться жертвой элементарной неосторожности.
Ваш маленький Козерог. Будьте внимательны. Нынешний период небезопасен для здоровья вашего ребенка.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 8 августа
Неблагоприятные дни: 11, 12 августа
Любовь. Не настраивайтесь на отдых и романтическое времяпрепровождения, скорее всего ваши отношения с партнером, если они уже длятся не один месяц, зайдут в тупик и вам придется искать какие-то обходные пути, чтобы прийти к устраивающему вас обоих решению. В данный момент вы отчетливо осознаете, насколько отличаетесь друг от друга и как непросто найти консенсус. Тем не менее, вам придется искать точки соприкосновения и, вероятнее всего, вы, как тонкий психолог, найдете их первым или первой.
Работа. Переговоры на этой неделе вряд ли пройдут удачно. Скорее всего, вам не удастся найти решение, приемлемое для всех сторон.
Здоровье. Не переохлаждайтесь. Вы можете оказаться в медицинском учреждении с приступом мочекаменной болезни.
Ваш маленький Водолей. Ваш ребенок на этой неделе может стать совершенно неуправляемым и своенравным.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 10, 11 августа
Неблагоприятные дни: 9, 13, 14 августа
Любовь. В данный период вы можете почувствовать, что движетесь по замкнутому кругу, все повторяется изо дня в день, что налагает на отношения отпечаток рутины и делает их скучно обыденными. В этом случае вам нужно отдохнуть (возможно и друг от друга также). Психике просто необходимы какие-то перемены. Поэтому не смотря на загруженность работой и множество всевозможных проблем, найти время и средства для поездки, пусть не долгой, но очень и очень нужной.
Работа. Скорее всего, вам придется работать на перспективу или в счет погашения какого-то долга (читайте также: Когда лучше брать кредит и отдавать долги по лунному календарю).
Здоровье. Пищеварительная система в настоящий момент может легко выйти из строя. Следите за питанием.
Ваши маленькие Рыбы. Если у вашего ребенка есть проблемы с аппетитом, займитесь этим всерьез, посетите энтеролога.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 8 августа
Неблагоприятные дни: 14 августа
Любовь. Постарайтесь проявить творческий подход в отношениях с противоположным полом. Не стоит идти проторенными тропами. Будьте самим собой и не старайтесь быть ни на кого похожим. Любовь должна стать состоянием вашей души в настоящее время, постарайтесь отвлечься от работы и рутинных домашних обязанностей. Посещайте концерты, слушайте музыку, ищите стимулы развития вашей души в красоте, в природе, в искусстве. Словом, сейчас не совсем обычный момент. Постарайтесь его не упустить.
Работа. Проводите рекламные кампании и прочие акции, направленные на привлечение внимания к деятельности вашего предприятия.
Здоровье. Сердечно-сосудистая система может пострадать в настоящий момент от излишних нагрузок.
Ваш маленький Овен. Вы должны позаботиться о творческом развитии вашего ребенка – сейчас для этого подходящее время.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 9, 10 августа
Неблагоприятные дни: 11, 12 августа
Любовь. Скорее всего, Тельцам придется на время забыть не только о любви, но даже об обычных супружеских обязанностях. Домашние проблемы навалятся на вас и заслонят собою все остальные. Хорошо, если это будут вопросы жилищного характера, связанные со строительством дома или ремонтом квартиры. Гораздо хуже, если это будут проблемы здоровья ваших родителей (а это очень даже возможно). Для знакомств нынешний период неблагоприятен, а для романтического времяпрепровождения — и подавно. Отдых планировать не стоит.
Работа. Не принимайте предложений, связанных с риском для вашего предприятия. Опасайтесь авантюр.
Здоровье. Наибольшие проблемы ждут тех, кто страдает от повышенной кислотности и хронического гастрита.
Ваш маленький Телец. Не стесняйтесь проявлять искренние чувства. Вашему малышу будут нужны материнская забота и ласка.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 11, 12 августа
Неблагоприятные дни: 8, 13, 14 августа
Любовь. Чтобы везде успеть и при этом хватило времени на личную жизнь, вам придется делать все в ускоренном режиме. Мысли о любви помогут вам справиться с возникающими трудностями. Переписка, сообщения в мессенджерах, скайп, телефонные разговоры — этого будет очень много, но вам явно захочется чего-то более реального, чего-то ощутимого. Самое главное — не переписка и не общение в социальных сетях, а непосредственное общение с глазу на глаз. Дружеские отношения в это время могут случайно перерасти в нечто большее.
Работа. Вы много времени потратите на переговоры, но эффект от них будет минимален.
Здоровье. В данный период уязвимы органы дыхания. Будьте осторожны в обращении с кондиционером в офисе и автомобиле.
Ваши маленькие Близнецы. Общение со старшими (двоюродными) братьями и сестрами сейчас пойдет вашему ребенку на пользу.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 13, 14 августа
Неблагоприятные дни: 9, 10 августа
Любовь. Это прекрасный момент для укрепления взаимоотношений, вывода их на новый уровень. Старайтесь создать базис для дальнейшего роста и расширения вашей семьи (читайте также: 7 способов превратить отношения без обязательств в счастливый брак). Задумайтесь о приобретении недвижимости как основы совместного проживания, либо о покупке автомобиля. Любимые ждут от вас внимания, заботы и широких жестов. Если периодически не подбрасывать в огонь дров — любое пламя погаснет. То же касается и любовного огня, нуждающегося в заботе, искренних словах и знаках внимания.
Работа. Эта неделя подходит для совершения сделок и финансовых операций, построения фундамента вашего бизнеса.
Здоровье. Не перенапрягайте связки. Сейчас вы можете заболеть ангиной и на несколько дней выбиться из графика.
Ваш маленький Рак. Возможно, у ребенка проявится интерес к коллекционированию и собирательству чего-либо.