Астрологический прогноз Павла Глобы на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков Зодиака

Работа. Это время подходит для закрытия юридических лиц, но не для начала новых проектов.

Здоровье. Обратите серьезное внимание на общее состояние организма. В это время у вас могут возникнуть проблемы с кожей.

Ваша маленькая Дева. У вашего ребенка могут появиться страхи и ночные кошмары. Обратите на это внимание.

ВЕСЫ 23.09 — 22.10

Благоприятные дни: 8, 11, 12 августа

Неблагоприятные дни: 9, 10 августа

Любовь. Все течет, все изменяется, и вам сейчас очень захочется измениться внешне. Все от того, что внутри вас уже что-то поменялось, какая-то часть вас освободилась от груза прошлого и уже дистанцируется от него. Перемены необходимы для того, чтобы личная жизнь (не зависимо от того, семейная она или нет) не превращалась в болото. Сейчас вам просто необходима полнота ощущений и потому сидеть на месте вам не стоит. Это прекрасное время для хорошего и раскрепощенного отдыха в компании друзей.

Работа. Не привязывайтесь к старому, смело смотрите в будущее и открывайте новые направления в бизнесе.

Здоровье. Не носите тяжестей и избегайте больших нагрузок на ноги, если у вас есть предрасположенность к тромбозу.

Ваши маленькие Весы. Не ограничивайте сейчас своего ребенка в свободе и проявлениях самостоятельности.

СКОРПИОН 23.10 — 21.11

Благоприятные дни: 10, 13, 14 августа

Неблагоприятные дни: 11, 12 августа