ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ Галкин идет на выборы, а Пугачева купила барокамеру?

Максим Галкин баллотируется в Сейм Латвии?

В середине недели в соцсетях появился слух о том, что якобы российский юморист и шоумен Максим Галкин баллотируется в Сейм от партии «Русский союз Латвии». Как бы тут можно было воскликнуть: «Так вот почему он учит латышский язык!» (что артист и продемонстрировал на концерте в Юрмале).

Но оказалось, что в предвыборных списках значится совсем другой Галкин. Правда, он абсолютный тезка артиста - тоже Максим. Единственная разница – этот Галкин 1978 года рождения, елгавчанин. Жил и учился в Латвии.

Напомним, российский комик и шоумен Максим Галкин родился в 1976 году в Наро-Фоминском районе Московской области. СМИ пишут, что у артиста гражданство России и Кипра. Сейчас он и Алла Пугачева находятся в Латвии.

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева купила барокамеру?

Желтая пресса сообщает, что Алла Пугачева якобы сразу после отъезда в Израиль заказала себе барокамеру за три миллиона рублей (около 49 тысяч евро). Правда, получить ее она до сих пор не может из-за трудностей с доставкой, которую вызвали санкции, сообщает Popcake.tv.

Примадонна сейчас находится в Латвии. СМИ пишут, что товар пришлось отправлять обратно в Россию.

Барокамера необходима для того, чтобы человек быстрее усваивал кислород. Если в ней регулярно лежать и дышать, можно значительно улучшить свое здоровье, пишет StarHit.ru. Производители барокамеры заявили о том, что товар уже оплачен, но Алла Борисовна его так и не получила. Он до сих пор находится на складе.

Пугачева никак не комментирует эту новость. Напомним, что желтая пресса любит писать различные сплетни о Примадонне. Например, однажды СМИ сообщили, что у нее есть своя нефтяная скважина.

Алла Пугачева с детьми в Юрмале Фото: скриншот видео