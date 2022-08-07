ФОТО ⟩ Первая теннисистка, которая разделась для Playboy – кто она?

За время своей карьеры Харклроуд брала титулы на восьми турнирах ITF в одиночном разряде, но не выигрывала турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение в рейтинге – 39-е место – было зафиксировано в 2003 году.

В 2000 и 2001 годах Эшли считалась первой теннисисткой США среди девушек возрастной категории 18 и моложе, но с 2006 года спортсменка начала ползти вниз в мировом рейтинге, так что 39-е место так и осталось её высшим достижением.

Впервые внимание на Эшли обратили в 16 лет, когда она появилась на US Open - 2021 в чересчур тесных шортах. Американка выбыла уже в первом раунде, но её внешность произвела на болельщиков неизгладимое впечатление.

Эшли Харклроуд стала первой профессиональной теннисисткой, которая оказалась на обложке журнала Playboy. Произошло это в 2008 году, когда она уже находилась вне ТОП-100 мирового рейтинга, пишет Rus.TVNET.

Попадание на обложку Playboy было важным событием не только для любителей посмотреть на полуголых женщин. С идеологической точки зрения это стало логическим завершением траектории, по которой женский теннис двигался в отношении сексуальности. Эшли вошла в историю!