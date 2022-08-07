ФОТО ⟩ О, ужас! Соревнование Ironman для Луизы Рыйвас закончилось, не успев начаться

«Иногда ходьба опаснее спорта», – написала Луиза Рыйвас в посте, опубликовав фото своей левой ноги в гипсе. «К сожалению, завтра я не смогу участвовать в Ironman Tallinn 70.3, но неудачи не должны обескураживать».

В следующем году в рамках Ironman Tallinn 70.3 пройдет чемпионат Европы, и Луиза уже зарегистрировалась на участие в нем. «Спасибо всем сторонникам и болельщикам, железный путь продолжается! Удачи всем на трассе Ironman!» – добавила она.

Луиза уже участвовала в соревнованиях Ironman в прошлом году. Она преодолела плавательную дистанцию за 51 минуту, преодолела второй этап на велосипеде за 3 часа 22 минуты. Третьим и последним этапом был бег.

После первого этапа Луиза занимала 43-е место в своей возрастной группе и 166-е место среди женщин. По итогам велогонки Луиза заняла 41-е место в своей возрастной группе. Когда Луиза пересекла финишную черту, она заняла 841 место из 920 участников. В женском забеге она заняла 175-е место из 205 и 42-е из 50 в своей возрастной группе.

Муж не дошел до финиша в прошлом году