В пятницу на Певческом поле Кейла состоялась грандиозная вечеринка, приуроченная к концу лета! Смотрите галерею с праздника и попробуйте найти себя и своих друзей!
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ЖАРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Terminaator, nublu и многие другие произвели фурор на последней летней вечеринке Кейла
Terminaator, nublu и многие другие произвели фурор на последней летней вечеринке Кейла
В пятницу в Кейла прошла огромная вечеринка, приуроченная к концу лета, на которой выступили такие известные артисты, как Майт Малтис, группа Synne Valtri, Bad Art, nublu и Gameboy Tetris, Arop, Hunt. Вечер завершился великолепным выступлением Terminaator.
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