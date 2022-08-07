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ЖАРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Terminaator, nublu и многие другие произвели фурор на последней летней вечеринке Кейла

Мерилин Няреп Limon.ee
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Terminaator, nublu и многие другие произвели фурор на последней летней вечеринке Кейла
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Arop
Arop Фото: Raul Mee

В пятницу на Певческом поле Кейла состоялась грандиозная вечеринка, приуроченная к концу лета! Смотрите галерею с праздника и попробуйте найти себя и своих друзей!

В пятницу в Кейла прошла огромная вечеринка, приуроченная к концу лета, на которой выступили такие известные артисты, как Майт Малтис, группа Synne Valtri, Bad Art, nublu и Gameboy Tetris, Arop, Hunt. Вечер завершился великолепным выступлением Terminaator.

Правда, лето ещё не заканчивается – прошедшая вечеринка была последним мероприятием этого лета на Певческом поле Кейла.

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