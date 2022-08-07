Ценные летние растения для приготовления чая

Какие из цветущих в августе растений пригодны для приготовления полезных чаев, и при каких проблемах со здоровьем могут помочь чаи, – рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka в Латвии Лайла Залите.

Природа очень богата лекарственными растениями, которые помогают как укрепить защитные силы организма, так и при использовании вместе с соответствующими лекарствами помогают при различных проблемах со здоровьем. «При приготовлении травяных чаев следует помнить, что это не просто чай, а напиток с лечебным действием. Хотя сегодня в аптеках доступны различные чаи из лечебных трав, многим нравится самим заготавливать ценные дары природы для приготовления чая. Чтобы напиток из лечебных трав имел эффект, и он был положительным, нужно знать, как правильно собирать и сушить растения, а также следует соблюдать регулярность, продолжительность использования и концентрацию конкретного напитка», - отмечает сертифицированный фармацевт Лайла Залите.

Восемь лекарственных растений, которые можно собрать в августе для приготовления полезных чаев

#1 Пустырник сердечный – для профилактики сердечных заболеваний, беспокойства и душевном истощении

Пустырник будет полезным при различных нарушениях сердечной деятельности – в случаях нарушения сердцебиения, учащенном сердцебиении. Также его можно использовать для снижения тревожности, так как ему присуще успокоительное действие, а также он поможет при душевном истощении или в случае вегетативных нарушений в климактерический период у женщин.