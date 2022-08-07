У многих людей сложилось ошибочное представление, что растения для приготовления чая в холодное время года, следует собирать, в основном, до Янового дня. Однако это не совсем так. Даже в августе, когда лето еще продолжается, можно собирать ценные растения, которые не только пригодятся для приготовления освежающих прохладительных напитков в жаркую погоду, но и пригодятся в осенне-зимний период для приготовления вкусных, оздоровительных напитков.
Ценные летние растения для приготовления чая
Какие из цветущих в августе растений пригодны для приготовления полезных чаев, и при каких проблемах со здоровьем могут помочь чаи, – рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka в Латвии Лайла Залите.
Природа очень богата лекарственными растениями, которые помогают как укрепить защитные силы организма, так и при использовании вместе с соответствующими лекарствами помогают при различных проблемах со здоровьем. «При приготовлении травяных чаев следует помнить, что это не просто чай, а напиток с лечебным действием. Хотя сегодня в аптеках доступны различные чаи из лечебных трав, многим нравится самим заготавливать ценные дары природы для приготовления чая. Чтобы напиток из лечебных трав имел эффект, и он был положительным, нужно знать, как правильно собирать и сушить растения, а также следует соблюдать регулярность, продолжительность использования и концентрацию конкретного напитка», - отмечает сертифицированный фармацевт Лайла Залите.
Восемь лекарственных растений, которые можно собрать в августе для приготовления полезных чаев
#1 Пустырник сердечный – для профилактики сердечных заболеваний, беспокойства и душевном истощении
Пустырник будет полезным при различных нарушениях сердечной деятельности – в случаях нарушения сердцебиения, учащенном сердцебиении. Также его можно использовать для снижения тревожности, так как ему присуще успокоительное действие, а также он поможет при душевном истощении или в случае вегетативных нарушений в климактерический период у женщин.
Чтобы использовать пустырник для приготовления напитков, необходимо собрать его стебли с цветками (верхушки с боковыми веточками), длиной примерно 30-40 см. Затем их сушат в обычных условиях или сушат при 50-60 °С с хорошей вентиляцией. Чтобы чай пустырника был не слишком горьким, а приятным на вкус, необходимо быть внимательным при его приготовлении и соблюдать соответствующую концентрацию. 1-2 чайные ложки пустырника залить 200 мл кипятка, затем оставить на 20-30 минут. Чайный напиток с пустырником можно употреблять в течение всего дня.
#2 Душица – для снятия спазмов в пищеварительном тракте, облегчения при мигрени, при простуде
Душицу называют луговой но-шпой, потому что она помогает расслабить гладкую мускулатуру брюшной полости, снимает спазмы в пищеварительном тракте, а также облегчает состояние во время менструации, если наблюдаются боли. Чай из душицы помогает не только уменьшить боли при мигрени, но и способствует потоотделению и откашливанию, а также снимает воспаление, поэтому хорошо работает как средство от простуды. Душицу также используют в различных успокаивающих чайных смесях, она также популярна как пряность, способствующая процессу пищеварения. Чаем из душицы также можно промывать воспаленную кожу.
Чтобы использовать душицу для приготовления чая, следует собрать верхушки с листочками длиной 15-30 см, затем связать их в пучки и развесить сушиться в тенистом, хорошо проветриваемом помещении. После этого очищают листья и цветки, которые можно использовать для приготовления чая. Стебли не используются для приготовления чая. Для приготовления чая из душицы возьмите 1-2 чайные ложки листьев и цветков душицы, залейте 200 мл кипятка, дайте настояться 5 минут и не спеша наслаждайтесь чаем.
#3 Крапива двудомная – для снятия воспалений, улучшения работы сердца, кровеносных сосудов и дыхательного центра, для предотвращения нарушений мочеиспускания
Крапива двудомная обладает рядом целебных свойств - чай из крапивы помогает уменьшить воспаление, сужает кровеносные сосуды, стимулирует восстановление тканей, тонизирует мускулатуру желудка, кишечного тракта и матки, а также улучшает работу сердца, кровеносных сосудов и дыхательного центра. Она также может помочь предотвратить расстройства мочеиспускания. Чай из крапивы не рекомендуется людям с проблемами свертываемости крови, гипертонией и атеросклерозом.
Чтобы использовать крапиву для чая, нужно собрать листья крапивы, а затем сушить в хорошо проветриваемом помещении. Для приготовления чая 1-2 чайные ложки листьев крапивы заливают 200 мл кипятка, настаивают 20-30 минут и употребляют в течение дня.
#4 Репешок обыкновенный – для уменьшения воспаления, лечения заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта
Репешок обыкновенный – растение с сильным противовоспалительным действием, он также помогает при заболеваниях печени, желудочно-кишечного тракта. Приготовленный из этого растения чай помогает устранить давящее чувство в правом боку, а также помогает избежать вкуса горечи во рту. Это растение также используется для очищения организма, что способствует мягкому очищению печени.
Чтобы можно было репешок обыкновенный использовать для приготовления чая, надземные стебли необходимо срезать длиной до 10 см, затем их необходимо высушить, развесив в пучках или тонко расстелив на сите в затененных и хорошо проветриваемых помещениях. Чтобы правильно заварить чай, сперва залейте одну столовую ложку сушеной травы стаканом горячей воды, затем нагревайте в течение 15 минут, а затем разбавьте полученный концентрат еще 200 мл горячей воды. Полученный напиток можно употреблять в течение дня.
#5 Зверобой – для профилактики болей и судорог, уменьшения депрессии
Зверобой также называют травой Святого Иоанна, он обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, а также действует как природный антидепрессант. Он снимает боль, судороги и лечит сухой кашель. Характерный красный цвет чая напоминает нам о том, что чай также помогает при многих нарушениях, связанных с кровотоком, как в составе смеси, так и как отдельное растение.
Чтобы использовать зверобой для приготовления чая, необходимо собрать надземную часть растения длиной 25-30 см, затем высушить в хорошо затененных и проветриваемых помещениях, при температуре не выше 40°С. Собирая это растение летом в очень солнечную погоду особую осторожность следует соблюдать обладателям очень светлой кожи, так как в процессе сбора растения можно получить ожоги кожи. Для приготовления чая 1-2 чайные ложки сушеного растения залить 200 мл кипятка, дать настояться 20-30 минут. Чай можно пить в течение дня.
#6 Лесная малина – при простуде, для очищения организма, для снижения уровня сахара
Дикая малина – одно из самых известных растений, которое в виде чая применяют для облегчения различных симптомов простуды - ее используют как потогонное средство для снижения температуры, смягчения кашля, уменьшения воспаления. Чай из лесной малины также выполняет функцию очищения организма, а также способствует снижению уровня сахара в организме.
Для приготовления чая можно собирать не только листья малины, но и верхушки побегов с уже созревшими и некоторыми недозревшими ягодами и сушить их в хорошо проветриваемых помещениях. Для приготовления чая используют 1-2 чайные ложки листьев малины, которые заливают 200 мл горячей воды и дают настояться 15 минут.
#7 Красный клевер – для лечения бронхита, очищения организма, облегчения симптомов менопаузы
Чай из красного клевера используется для облегчения симптомов как кашля, так и бронхита, простуды и лихорадки. Лечебные свойства этого растения помогают уменьшить симптомы менопаузы у женщин – приливы, гормональный дисбаланс, чай из этого растения также обладает мочегонными и очищающими организм свойствами.
Чтобы использовать это растение для приготовления лечебного чая, необходимо собрать цветки и верхние листья растения. Лучше сушить на сите в хорошо проветриваемых помещениях, однако проследить, чтобы трава не пересохла слишком сильно, потому что тогда она теряют свои ценные свойства. Для приготовления чая из красного клевера нужно взять 1 столовую ложку высушенного растения и залить стаканом кипятка. Напиток можно употреблять в течение дня.
#8 Череда трехраздельная – для успокоения нервной системы, улучшения пищеварения, уменьшения аллергии
Приготовленный из череды чай будет хорошим помощником как для успокоения нервной системы, так и для улучшения пищеварения. Этому чаю также присуще мочегонное действие, а также его используют как общеукрепляющее организм средство. Чай из череды также обладает противоаллергическим действием, поэтому его также используют наружно для ванн, чтобы уменьшить аллергическое раздражение кожи и способствовать заживлению.
Чтобы использовать растение для приготовления чая необходимо собрать верхнюю часть растения длиной 10-15 см, затем высушить в хорошо проветриваемых помещениях, не доступных воздействию солнечных лучей, при этом не превышая при сушке температуру 45°С. Для приготовления чая нужно взять 1-2 чайные ложки высушенного растения, залить 200 мл кипятка и дать настояться 20-30 минут. Чай можно употреблять в течение дня.
«Все напитки из лечебных трав следует употреблять, соблюдая меру. Не рекомендуется употреблять один вид напитка более 2-4 недель подряд. По истечении этого периода желательно заменить ранее употребляемый напиток каким-либо другим. При приготовлении лекарственных напитков и чаев, травы можно смело комбинировать, так как редко бывает, что они несовместимы друг с другом», - рекомендует сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.