Гороскоп на 7 августа: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переезд

Дева

В этот день Девам нужно вооружиться терпением. Не стоит торопить события, на некоторые из них вы не сможете повлиять, и только потратите свои нервные клетки напрасно. Не стоит паниковать, если что-то пошло не так, займите позицию наблюдателя и смотрите за развитием событий. Порученное вам задание может оказаться не из легких, но вы с ним справитесь, если будете сохранять спокойствие.

Весы

Сегодня Весов могут одолевать плохие предчувствия и негативные мысли, которые нужно гнать от себя, чтобы не сбиться с намеченного пути. Не стоит давать советов, руководствуясь логикой, окружающие могут подумать, что вы совершенно лишены сочувствия.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут расслабиться и позволить себе любые чудачества. Главное – это компания верных друзей и проверенных людей, которые смогут поддержать ваши сумасшедшие идеи. Столкнувшись с трудностями или непонятной ситуацией, стоит спросить совета человека, которому доверяете. Однако полагаться стоит на собственные силы и не надеяться на удачу.

Стрелец

В воскресенье Стрельцы получат щедрую награду за свои труды. Пришло время пожинать плоды своей кропотливой работы. Хорошенько подумайте, прежде чем решите пойти на хитрость в достижении желаемого, помните о правиле бумеранга. Честность и искренность станут вашими лучшими помощниками.

Козерог

В этот день настроение может подпортить поведение окружающих. Люди склонны больше критиковать вас, чем замечать достижения. Однако не позволяйте негативу одолеть ваши мысли. Тем более, что сегодня может сбыться ваша мечта. Звезды советуют воздержаться от алкоголя.

Водолей

У Водолеев намечается переезд. Вы можете противиться ему, однако уже в скором времени поймете, что это была хорошая идея. Важно сохранять бодрость духа и хорошее настроение, которые помогут преодолеть трудности. Хороший день, чтобы вспомнить о своих обещаниях и выполнить их.

Рыбы