Семь звезд, которые выросли в небогатой семье и достигли успеха

Джастин Бибер

Фото: Carlos Maidana/broadimage

Джастин Бибер появился на свет, когда его родители были еще подростками. После рождения сына отец оставил семью, но помогал его маме — Пэтти Маллетт — воспитывать ребенка. До того как Джастин начал публиковать свои первые видео на YouTube и получил мировую известность, он спал на раскладном диване и жил в доме, полном грызунов. Холодильник будущей звезды практически всегда был пустым, а бессменным блюдом на завтрак, обед и ужин, по его рассказам, были макароны с сыром.

Ники Минаж

Оника Таня Мараж (настоящее имя Ники Минаж) переехала в Америку с Тринидада, острова в Карибском море. Вскоре после переезда в Куинс — один из самых неблагополучных районов Нью-Йорка — отец будущей рэперши начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками и регулярно поднимал руку на мать. Как-то раз в приступе ярости он поджег дом, где находились жена с дочерью, после чего мама Ники, как рассказывала Минаж в документальном фильме My Time Again, приняла решение уйти от беспокойного мужа. «Я никогда не хочу снова стать бедной. Мое детство было сумасшедшим, но это привело меня к тому, что у меня была мощнейшая вера во все, что я делаю. Мое прошлое сделало из меня девушку, которая может пережить абсолютно все», — поделилась звезда.

Кристина Асмус

Кристина Асмус Фото: Konstantin Sednev

Кристина Асмус родилась в многодетной семье в Королеве. Там будущая актриса жила с родителями и тремя сестрами сначала в коммуналке, а позже — в «крошечной двухкомнатной хрущевке». Мать была домохозяйкой и занималась воспитанием дочерей, отец работал до позднего вечера и мог ночи напролет сидеть на кухне, нянчась с полугодовалой сестрой Кристины, а уже в шесть утра уехать на работу. Нередко в доме будущей кинозвезды было нечего есть, тогда семейство терпеливо ждало зарплату отца.

Настасья Самбурская