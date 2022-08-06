Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дебютирует в кино

Свою первую роль он сыграет в ремейке боевика «Дом у дороги» 1989 года для стриминга Amazon Prime Video. Ожидается, что в главной роли будет Джейк Джилленхол, он-то и сыграет бывшего бойца UFC, который работает вышибалой в забегаловке и вскоре вступает в борьбу с бандитами, контролирующими город.

Информации о том, в какого героя предстоит перевоплотиться Конору, пока нет, но известно, что это будет полноценный персонаж. Также Deadline сообщает, кто еще присоединится к актерскому составу. Это Билли Магнуссен («Не время умирать»), Лукас Гейтс («Эйфория») и Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц»).