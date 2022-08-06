СМИ: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались

Как часто бывает у звездных пар, их роман не выдержал проверку напряженным графиком и большим расстоянием: Пит уже пару месяцев работает над новым фильмом в Австралии, в то время как Ким занимается своим бизнесом и воспитывает детей в Лос-Анджелесе. По словам друзей пары, на решение расстаться также повлияла разница в возрасте: «Питу 28, а Ким 41 — просто сейчас они в совершенно разных точках своего пути», — говорит инсайдер. «Пит — парень спонтанный и импульсивный, он хочет, чтобы она по первому звонку прилетела в Нью-Йорк или где бы он ни находился в этот момент, — добавляет источник. — Но у Ким четверо детей, и это не так просто. Она очень преданная мать, и семья для нее всегда на первом месте. Она нуждается в гармонии дома и в жизни».