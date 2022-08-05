Иван Ургант ответил на предложение инициативной группы «Справедливой России», которая требует уволить его с «Первого» за «иностранное влияние».
Вышел из сумрака: Иван Ургант ответил на предложение уволить его с «Первого»
Вышел из сумрака: Иван Ургант ответил на предложение уволить его с «Первого»
Заявление.
Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными.
Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений:
- Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.
- Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR»
- Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия – За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде.
- Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.
- Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».
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