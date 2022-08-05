Вышел из сумрака: Иван Ургант ответил на предложение уволить его с «Первого»

Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными.