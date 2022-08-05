Милый случай в Рапламаа: дети спасли лежавшего на обочине раненого аиста

Когда полицейские остановили машину и выяснили, что беспокоит детей, оказалось, что на обочине дороги лежит раненый аист, и дети попросили полицейских помочь ему. Местные стражи порядка знали, что в Кехтна пушистым и пернатым помогает НКО Imeloomade Selts, куда и была доставлена птица прямо на служебном автомобиле.

Рассказ о душещипательном случае был опубликован на странице Ляэнеской префектуры. «Мы хотели бы поблагодарить детей Райккюла, которые не остались равнодушными к раненой птице. Конечно, мы также желаем скорейшего выздоровления раненому аисту и надеемся, что его здоровье будет достаточно крепким, чтобы осенью улететь в теплые края», - говорится в сообщении.