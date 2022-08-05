В среду патрульные Калви и Лаури, проезжая по Райккюла, заметили детей, которые махали полицейской машине, прося о помощи. Оказалось, что ребят беспокоила судьба раненой птицы, пишет портал Elu24.
Милый случай в Рапламаа: дети спасли лежавшего на обочине раненого аиста
Когда полицейские остановили машину и выяснили, что беспокоит детей, оказалось, что на обочине дороги лежит раненый аист, и дети попросили полицейских помочь ему. Местные стражи порядка знали, что в Кехтна пушистым и пернатым помогает НКО Imeloomade Selts, куда и была доставлена птица прямо на служебном автомобиле.
Рассказ о душещипательном случае был опубликован на странице Ляэнеской префектуры. «Мы хотели бы поблагодарить детей Райккюла, которые не остались равнодушными к раненой птице. Конечно, мы также желаем скорейшего выздоровления раненому аисту и надеемся, что его здоровье будет достаточно крепким, чтобы осенью улететь в теплые края», - говорится в сообщении.
Комментаторы активно хвалят хороших детей. «Очень хорошие ребята, уважение и гордость», - пишет один. «Так мило, что хочется плакать», - добавляет другой.