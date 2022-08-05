Миллиарды за молчание: куда пропала жена Путина?

Какой был брак между Людмилой и Владимиром, а главное, куда сейчас пропала бывшая первая леди? С этим разобралась команда Алексея Навального.

В дореволюционной России было принять вместе с невестой будущему мужу давать солидное приданное, некий выкуп за то, что он берет её в жены. Сейчас уже сложно представить, что родителям невесты надо буквально оплачивать жениху его услуги будущего мужа, предлагать некую выгоду, чтобы тот согласился взять девушку в жены.

Однако, идея приданного за невесту не чужда и Владимиру Путину.

В 2012 году Людмила и Владимир развелись. Спокойно, тихо и цивилизованно. Судя по официальным документам, Людмила Путина осталась ни с чем, но это только на первый взгляд.

В 2015 году 57-летняя Людмила Путина вышла замуж за 37-летнего Артура Очеретного, бывшего организатора мероприятий и праздников и нынешнего директора её фонда – «Центра развития межличностных коммуникаций».

Главные спонсоры фонда: Правительство Москвы, Газпромбанк и Северсталь.

За 3 года ЦРМК от Мэрии Москвы получил 175 000 000 рублей

От Газпромбанка 140 000 000 рублей

От Северстали еще 100 000 000 рублей

Это те, кто платит «Центру развития межличностных коммуникаций» за воздух, те кто просто так, по велению Путина, дают сотни миллионов рублей шарашкиной конторе.

Суммарно на аренде Людмила зарабатывает больше 250 000 000 рублей в год.

«Меридиан» – специальный кошелек Людмилый Путиной – сюда поступают деньги от аренды, и в него же поступают деньги из ЦРМК.

В марте 2019 года благотворительный фонд перевел на счет фирмы Людмилы 250 000 000 рублей.

В марте 2020 года – 138 000 000 рублей.

Очень важно не молчать об этом. Людмила и Артур Очеретные до сих пор не находятся под санкциями и имеют возможность путешествовать и отдыхать в Европе.