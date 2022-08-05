Смотрите, кто может стать Universe Estonia 2022 уже в эти выходные: отдай свой голос за любимицу публики!

Уже в это воскресенье в центре мероприятий Vatican компетентное жюри выберет победительницу конкурса Universe Estonia 2022. На корону и титулы претендуют 11 очаровательных финалисток, каждая из которой достойна победы. Все желающие могут отдать свой голос наиболее понравившейся участнице, которая по итогам зрительского голосования получит титул любимицы публики.

Сам конкурс, который пройдет 7 августа, обещает быть захватывающим и по-летнему жарким. На конкурсе финалистки покажут свои таланты, выйдут в стилизованных национальных костюмах, ответят на каверзные вопросы жюри, пройдёт дефиле в эксклюзивных нарядах, а финальный выход в шикарных вечерних платьях от Kleidibutik не оставит никого равнодушным.

«Рады, что после длительного перерыва можем провести региональный конкурс. Победительницу конкурса выберет компетентное жюри. Участница набравшая больше всего зрительских голосов получит титул Universe Estonia 2022 People’s Choice. Голосование на звание любимицы публики уже открыто на официальной странице агентства Angel Models Agency в Facebook и продлится до 16.00 7 августа. Конечно же, помимо корон и титулов, для участниц конкурса будут подарки и сюрпризы от наших партнёров», – поделилась планами руководитель агентства Angel Models Agency Анна Микконен.

Билеты на финал конкурса приобретайте в Piletilevi. Победительницы регионального конкурса получат возможность представить Эстонию на престижных международных конкурсах красоты и таланта.

Как проголосовать за участниц?

Посмотри все фото финалисток конкурса Universe Estonia 2022 по ссылке и поставь лайк под фото понравившейся участницы.

Поделись фото понравившейся участницы.

Проголосуй за участницу на сайте Angel Models Agency по ссылке.

Участница, получившая наибольшее количество голосов, и станет обладательницей титула любимицы публики. Голосование продлится до 7 августа до 16:00.