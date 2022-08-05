Композитор рассказал, как родилось название группы «Ласковый май»

Кузнецов дал интервью для YouTube-канала Андрея Кудрявцева. Композитор вспомнил, что перед первым выступлением коллектива у них было готово все, кроме названия. Тогда кто-то изорганизаторов предложил «Ласковый май», пишет «Рамблер».

«Ни одно название нам не подходило. Пришло 30 декабря. Программа концертная была готова, репертуар готов. Я говорю: «Ну, что, пацаны, выходим?» А название как. Ну и предложили нам прямо перед концертом кто-то из группы «Ласковый май». Другого варианта не было. Ну так и назвались — «Ласковый май»»,