Композитор Сергей Кузнецов поделился воспоминаниями о группе «Ласковый май». Он рассказал, как коллектив получил свое название.
Композитор рассказал, как родилось название группы «Ласковый май»
Композитор рассказал, как родилось название группы «Ласковый май»
Кузнецов дал интервью для YouTube-канала Андрея Кудрявцева. Композитор вспомнил, что перед первым выступлением коллектива у них было готово все, кроме названия. Тогда кто-то изорганизаторов предложил «Ласковый май», пишет «Рамблер».
«Ни одно название нам не подходило. Пришло 30 декабря. Программа концертная была готова, репертуар готов. Я говорю: «Ну, что, пацаны, выходим?» А название как. Ну и предложили нам прямо перед концертом кто-то из группы «Ласковый май». Другого варианта не было. Ну так и назвались — «Ласковый май»»,
— вспомнил Кузнецов.
Первый концерт группы продлился полтора часа. По словам Кузнецова, все зрители были довольны.
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