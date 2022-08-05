«Полный дурдом! Много суеты и шума», – рассказывает читательница Elu24, посетившая в пятницу утром магазин Sõle Rimi, где сейчас на все товары действует скидка 70 процентов.
ФОТО ⟩ Прилавки пусты: супермаркет Rimi на Сыле объявил грандиозную распродажу, и люди хватают всё подряд
Немецкая розничная сеть Lidl хочет построить новый магазин вместо имеющегося на том месте Rimi. Немецкой сети принадлежит участок грунта на улице Паавли. Компания Rimi обещает сохранить свой магазин открытым в нынешнем здании Lidl как можно дольше. И как это будет выглядеть?
Rimi на Сыле окончательно закроется 7 августа в 18:00. Со 2 августа действует хорошее предложение: минус 30% на многие промышленные товары, замороженные продукты, алкоголь и консервы, а 5-7 августа – минус 30% на замороженные продукты. 5 августа все товары стоят на 70% дешевле.
Это, в свою очередь, означает, что люди спешат в магазины за выгодными покупками. Elu24 получил фотографии магазина. Вы только посмотрите, что там творится! «Полный дурдом! Безумная давка и суета, люди, наверное, хватают то, что никогда не купили бы в другом месте, но поскольку цены такие низкие, то срабатывает одна мысль – надо брать», – рассказывает читательница Elu24, посетившая магазин Rimi.
Магазин открылся в 8 утра, и к этому времени многие уже стояли на улице в очереди. «Очередь тянулась через все здание – от одного конца магазина до другого. Из крепкого алкоголя осталось только несколько ликеров, пара перечных водок с медом и несколько вин», – докладывает читательница.
Хотя кампания началась четыре дня назад, кажется, что люди проснулись только сейчас: «Очевидно, никто не обратил на скидочную кампанию особого внимания, но слухи распрострянются быстро, и к последнему дню пришли все».
По мнению читательницы, самые умные – это те, кто пришел в магазин вдвоем. «Один стоит в длинной очереди в кассу, а другой наполняет корзинку продуктами. Но, к счастью, такой суеты и шума, как при открытии Säästumarket, уже не было. По крайней мере, когда я ездил», – уверяет читательница.
На фотографиях видно, что прилавки в основном пусты, но в очередях все еще много людей.