В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой в Юрмале

Фотографию с Примадонной опубликовала в своем Instagram пользователь Ольга Роговцова.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Латвии. Периодически они делятся с подписчиками своими фотографиями и видео с прогулок по Юрмале.

Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.

Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. «Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво», – отметил Маэстро.

Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.