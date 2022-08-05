В соцсетях появилась фотография Аллы Пугачевой, которая в летнем образе гуляет по Юрмале, пишет RUS TVNET.
В Сети появилось новое фото Аллы Пугачевой в Юрмале
Фотографию с Примадонной опубликовала в своем Instagram пользователь Ольга Роговцова.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Латвии. Периодически они делятся с подписчиками своими фотографиями и видео с прогулок по Юрмале.
Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. «Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво», – отметил Маэстро.
Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
В августе у Максима Галкина запланировано несколько выступлений в Латвии и в Эстонии. Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.