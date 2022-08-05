Как круто отметить День пива? ⟩ ТОП-5 лучших мест, где в Таллинне наливают пенное

Vaat Brewery & Taproom

Vaat Brewery & Taproom – это крафтовая пивоварня и бар в квартале Теллискиви. Кроме 8 сортов разливного пива вас ждет широкий ассортимент бутылочных и баночных напитков. В нашей пивной карте представлены настоящие жемчужины эстонской крафтовой индустрии, а также классические сорта бельгийского пива (например, различные виды ламбика и «дикого эля»).

К пиву предлагается бесплатный попкорн, а если вы проголодались, то можете закусить традиционными пирожками боботье из Южной Африки.

Бар можно забронировать для частных мероприятий в официальные часы работы и по договоренности – в другое время. На основании предварительной брони мы проводим экскурсии по пивоварне, а также организуем дегустации пива.

Beer Garden

В развлекательном пивном ресторане Beer Garden находится один из лучших выборов пива и вкусных блюд в городе. Многоликость европейской кухни делает меню разнообразным. Мы предлагаем традиционное меню a la carte, а также групповые меню по предварительному заказу.

Разумеется, к каждому блюду мы советуем подходящее пиво, которых есть более 60 различных сортов из разных стран.