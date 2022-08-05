В первую пятницу августа традиционно отмечается Международный день пива. В этом году праздник выпал на 5 августа, то есть сегодня.
Как круто отметить День пива? ⟩ ТОП-5 лучших мест, где в Таллинне наливают пенное
Портал Limon.ee сделал подборку пяти лучших пивных заведений Таллинна.
Итак, ТОП-5 пивных в столице Эстонии:
Põhjala Tap Room
В пивоварне Põhjala представлено пиво совершенно разных сортов, наиболее известными из которых являются портеры и пиво, выдержанное в дубовых бочках и сваренное с добавлением даров из эстонского леса.
В пивном ресторане Põhjala Tap Room вы найдете 24 крана с пивом от Põhjala и дружеских пивоварен. Команда поваров создала меню на тему техасского барбекю, а также различные вкусные закуски, снеки, сэндвичи, салаты и вкуснейшие десерты. Все кондитерские изделия, соусы, маринованные огурцы и кимчи, бекон и колбасы производятся на месте, пишет Visitestonia.
Кроме того, в здании Põhjala есть пивной и сувенирный магазин, а также приватная баня. В пивоварне можно сходить на экскурсию.
Beer House
Открывший свои двери в июле 2002 года пивной ресторан Beer House находится в самом центре старого города Таллинна и является единственным уникальным рестораном-пивоваренным заводом в Эстонии, на котором производят 7 сортов живого, нефильтрованного и непастеризованного пива. Beer House предлагает своим гостям вкусные и качественные блюда, а также возможность приятного проведения досуга.
Интерьер ресторана выдержан в стиле австрийских пивоварен. На Пивной площади чувствуется дыхание и атмосфера венских улиц.
Летом в Beer House открыта самая длинная терраса старого города.
Vaat Brewery & Taproom
Vaat Brewery & Taproom – это крафтовая пивоварня и бар в квартале Теллискиви. Кроме 8 сортов разливного пива вас ждет широкий ассортимент бутылочных и баночных напитков. В нашей пивной карте представлены настоящие жемчужины эстонской крафтовой индустрии, а также классические сорта бельгийского пива (например, различные виды ламбика и «дикого эля»).
К пиву предлагается бесплатный попкорн, а если вы проголодались, то можете закусить традиционными пирожками боботье из Южной Африки.
Бар можно забронировать для частных мероприятий в официальные часы работы и по договоренности – в другое время. На основании предварительной брони мы проводим экскурсии по пивоварне, а также организуем дегустации пива.
Beer Garden
В развлекательном пивном ресторане Beer Garden находится один из лучших выборов пива и вкусных блюд в городе. Многоликость европейской кухни делает меню разнообразным. Мы предлагаем традиционное меню a la carte, а также групповые меню по предварительному заказу.
Разумеется, к каждому блюду мы советуем подходящее пиво, которых есть более 60 различных сортов из разных стран.
Мы организуем пивные трапезы, дегустации, и Beer Garden останется у Вас в памяти местом, где Вы нашли свое новое любимое пиво.
Hell Hunt
Бар Hell Hunt уже давно завоевал сердца жителей и гостей города своей приятной атмосферой, вкусными блюдами и доступными ценами. Бар открывает свои двери каждый вечер, чтобы все страдающие от жажды смогли найти что-то по вкусу среди широкого ассортимента качественного пива.
Козырем паба несомненно является широкий выбор пива. У нас есть 10 различных сортов бочкового пива, из которых самыми популярными являются Maja Hele и Maja Tume, а также примерно 50 различных сортов пива в бутылках.
Из еды мы предлагаем традиционные для пабов блюда, от небольших закусок до приличного жаркого.