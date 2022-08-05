ФОТО ⟩ На стоянке на хватило места? Футбольных болельщиков наказали штрафами за парковку

С Elu24 связался читатель, живущий недалеко от футбольного стадиона A. Le Coq arena. А именно, он обеспокоен тем, что болельщики, отправившиеся насладиться игрой, паркуют свои машины в неположенном месте и занимают все парковочные места на ближайших улицах.

«Каждый раз, когда на арене A. Le Coq проходит футбольный матч, мне всегда приходится возвращаться домой пораньше, потому что иначе просто не хватает парковочных мест. Они паркуются, где хотят, и никто никогда ничего не делает. Теперь, наконец, я заметил из окна, как к автомобилям один за другим прикрепляют штрафы. Я ничего не имею против футбола, но в любом случае во время игры люди употребляют немного пива, так почему бы не приехать на общественном транспорте или на такси?» – пишет читатель.