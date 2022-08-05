4 августа команда «Пайде» принимала 34-кратного чемпиона Бельгии «Андерлехт» из Брюсселя в матче открытия третьего предварительного раунда Лиги конференций УЕФА. Игра была проиграна 2:0. Пока болельщики наслаждались игрой на A. Le Coq арене, их автомобилям выписывали штрафы за неправильную парковку, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ На стоянке на хватило места? Футбольных болельщиков наказали штрафами за парковку
С Elu24 связался читатель, живущий недалеко от футбольного стадиона A. Le Coq arena. А именно, он обеспокоен тем, что болельщики, отправившиеся насладиться игрой, паркуют свои машины в неположенном месте и занимают все парковочные места на ближайших улицах.
«Каждый раз, когда на арене A. Le Coq проходит футбольный матч, мне всегда приходится возвращаться домой пораньше, потому что иначе просто не хватает парковочных мест. Они паркуются, где хотят, и никто никогда ничего не делает. Теперь, наконец, я заметил из окна, как к автомобилям один за другим прикрепляют штрафы. Я ничего не имею против футбола, но в любом случае во время игры люди употребляют немного пива, так почему бы не приехать на общественном транспорте или на такси?» – пишет читатель.
На фотографиях, присланных читателем, видна длинная вереница машин. Рядом с ними сотрудники Ühisteenused, которые один за другим оставляют парковочные штрафы на лобовых стеклах машин.
Elu24 проверил ситуацию, и оказалось, что машины были припаркованы прямо на тротуаре, а также на зеленой зоне. Однако на парковке было несколько свободных мест. Смотрите галерею оштрафованных автомобилей!