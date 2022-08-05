Сегодня утром в Facebook начала быстро распространяться новость о том, что русскоязычную резидентку Эстонии не допустили до участия в соревнованиях Ironman. Репортер Ксения Васильева связалась с Евгенией Третьяковой для выяснения обстоятельств, а также посетила пресс-конференцию Ironman, которая состоялась сегодня в Летной гавани, и задала вопросы организаторам соревнований и администрации города.
Женщина с российским паспортом, всю жизнь прожившая в Эстонии: меня не допустили к участию в Ironman, потому что я русская
По словам Евгении, сегодня на почту пришло уведомление о том, что ее вместе с командой снимают с соревнований. «Хотя еще 3 августа ее команда, где также есть граждане России с видом на жительство в Эстонии, получили свой слот – номера участников – для участия в соревнованиях на полную дистанцию. Другим спортсменам с российским и белорусским гражданством, но без вида на жительство в ЭР, номеров тогда не досталось. Это решение было связано с развязавшимися военными действиями на Украине», - рассказала Евгения.
«Приехав на место разбираться, состоялся неприятный разговор. Организаторы ссылались на правительство, на канцлера, на министра культуры и спорта Пирет Хартман. Однако ERR г-жа Хартман, наоборот, говорила в ходе интервью, что не приемлет такого отношения к резидентам нашей страны», - продолжает Евгения.
Не допускали на стойку регистрации
«Более того, один из организаторов в ходе сегодняшних разговоров позволил себе кинуть в мою сторону следующее: вы русские – виновники этой войны. Тут, конечно, я не смогла сдержаться, нервы не стальные. Это унижение. Я все-таки девушка, даже несмотря на то, что занимаюсь таким видом спорта».
«После этого скандала, который я подняла за 40 минут до начала сегодняшней пресс-конференции, мне позвонил Айн-Алар Юхансон (главный организатор IM – Прим. Ред.) и подтвердил участие нашей команды в соревнованиях».
«Я родилась в Эстонии, у меня есть вид на жительство, ID-карта - откуда такая дискриминация?»
- задается вопросом девушка.
Женщина очень расстроена произошедшим несмотря на то, что, в итоге, резидентов Эстонии с российским гражданством все-таки допустили до соревнований. «Я и раньше принимала участие в гонках, поэтому такое отношение словно плевок в лицо», - делится расстроенными чувствами Евгения.
По словам организатора Айна-Алара Юхансона, 3 апреля комиссией было принято решение об отказе в участии российский и белорусским гражданам. «Решение было связано с тем, что мы сегментируем людей по гражданскому принципу», - сказал на пресс-конференции Юхансон.
Мэр Таллина Михаил Кылварт, который также принимал участие в сегодняшней пресс-конференции, прокомментировал ситуацию: «Резиденты Эстонии с видом на жительство не просто имеют право, а должны иметь доступ к мероприятиям, особенном, которые поддерживает общественный сектор, город и государство. Мне кажется, на сегодняшний момент проблема снята с повестки. Понятно, что сейчас на международном уровне введены санкции в отношении профессиональных спортсменов, но обычные любители, тем более, если мы говорим о местных жителях, не должны страдать. Я думаю, – это общая проблема, которая заключается в том, что организаторы перестраховываются, чтобы в будущем не попасть под критику, как это часто случается. Самый простой способ избежать проблем – не задумываться о дифференциации. Запрещено и запрещено. Последний сигнал, который мы получили от организаторов, и они должны это озвучить на сегодняшней пресс-конференции, что решение изменят. Мы должны были обозначить свою позицию организаторам: мы не считаем это приемлемым. Таллинн поддерживает мероприятие и вдруг таллиннцы не будут допущены».
Вопрос мэру Таллинна Михаилу Кылварту
– Что нужно предпринять, чтобы проживающие здесь русские перестали чувствовать вину за все происходящее в Украине? Мы же не имеем к этому никакого отношения, тем не менее, на нас эта ситуация сказывается.
– Давайте признаемся в том, что теперь это глубоко и надолго. В идеале этой ситуации не должно было быть. В том числе местные политики, чиновники и общественные деятели могли делать все для того, чтобы не допустить таких ситуаций. Но, к сожалению, это будет происходить и это надо учитывать. Нужно делать все для того, чтобы этого не было. Во-первых, нужно говорить о том, что местные русскоязычные жители – такие же граждане Эстонии, с такими же ценностями, с такими же страхами и ожиданиями. Да, есть разные мнения, и среди русских, и среди эстонцев. Но если мы будем выделять проблемы и разногласия, то эти противоречия будут усугубляться».
Вопросы организатору соревнований Ironman Айну-Алару Юхансону
– Как город Таллинн связан со спортивным мероприятием Ironman?
– Эти соревнования проходят на территории Таллинна, поэтому разумеется, что городские власти принимают участие в организации, в том числе это касается и изменений в дорожном движении и работе общественного транспорта. Город поддерживает нас финансово, что дало нам возможность провести такое крупное мероприятие здесь. По поводу финансовой помощи - это открытая информация. Мы также сотрудничаем с Министерством культуры, потому что, например, в следующем году и через год будут проходить крупные европейские соревнования, для которых необходимы бонусы в виде отелей, ресторанов и прочего, что мы не в состоянии организовать самостоятельно.
– Неужели люди с российским или белорусским гражданством и не резиденты Эстонии, все-таки, не смогут принять участие в соревнованиях? Ведь это же спорт, а они обычные люди, не имеющие отношение к политике. Многие из них зарегистрировались на соревнования задолго до начала событий в Украине.
– Да, это обычные люди, но у нас четкая позиция по поводу граждан России и Белоруссии: они не допускаются к участию, если не имеют резиденства в одной из европейских стран или же в Эстонии. В этом все страны Европы едины и мы не можем нарушить это. Сегодня мы общались с Таллиннским городским собранием и с Министерством культуры Эстонии и решили, что те люди, у которых есть разрешение на проживание в Европе, смогут принять участие в соревновании. К нам уже обратились десять человек, и мы им дали добро на старт.
– А не обидно ли жителям Эстонии, которые родились здесь, что им приходится переживать такой стресс только из-за своего гражданства?
– Это действительно печально. Но это ограничение связано с событиями, происходящими сейчас в Украине. 3 апреля мы установили это ограничение исходя из совместного заявления Министерства культуры Эстонии и еще 34-х стран не допускать к старту граждан России и Белоруссии. Но учитывая тот факт, что относительно других стран в Эстонии живет довольно большое количество людей с российским гражданством, у которых есть вид на жительство, Министерство культуры и Эстонское государство изменили свое решение и сегодня мы договорились, что проживающие в Эстонии люди с видом на жительство будут допущены к старту.