Женщина с российским паспортом, всю жизнь прожившая в Эстонии: меня не допустили к участию в Ironman, потому что я русская

Мэр Таллина Михаил Кылварт, который также принимал участие в сегодняшней пресс-конференции, прокомментировал ситуацию: «Резиденты Эстонии с видом на жительство не просто имеют право, а должны иметь доступ к мероприятиям, особенном, которые поддерживает общественный сектор, город и государство. Мне кажется, на сегодняшний момент проблема снята с повестки. Понятно, что сейчас на международном уровне введены санкции в отношении профессиональных спортсменов, но обычные любители, тем более, если мы говорим о местных жителях, не должны страдать. Я думаю, – это общая проблема, которая заключается в том, что организаторы перестраховываются, чтобы в будущем не попасть под критику, как это часто случается. Самый простой способ избежать проблем – не задумываться о дифференциации. Запрещено и запрещено. Последний сигнал, который мы получили от организаторов, и они должны это озвучить на сегодняшней пресс-конференции, что решение изменят. Мы должны были обозначить свою позицию организаторам: мы не считаем это приемлемым. Таллинн поддерживает мероприятие и вдруг таллиннцы не будут допущены».