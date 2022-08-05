Для жителей Эстонии ⟩ Хотите подтянуть английский и получить до 600 евро? Примите у себя дома студентов Оксфордского и Кембриджского университетов

Language Link предлагает своим студентам различные варианты размещения во время их пребывания в Таллинне. Многие из студентов стремятся жить не в съемном жилье или отелях, а вместе с местными семьями. Люди, предоставившие на четыре, шесть или девять месяцев комнату, примут участие в программе по культурному обмену, а также смогут получить компенсацию в размере 400–600 евро в месяц.

«По всему миру живет очень много русскоговорящих людей. В связи со сложившейся в мире ситуацией мы бы хотели объединить русскоязычные общины, а также сохранить обучение русскому языку, ведь в первую очередь язык – это наследие культуры», - отмечает руководитель центра Language Link Наталья Бондарева.

Подобный проект успешно прошел в Таллинне в конце весны этого года, на короткие курсы русского языка в столице собралось более 30 участников из Великобритании. Один из слушателей весеннего курса, Аллистер Аддисон из Университета Сент-Эндрюса, поделился своими впечатлениями о Таллинне: «Я был в восторге от того, насколько счастливым и гостеприимным оказался город. Таллинн чрезвычайно современный: все в образцовом порядке, чисто, а за пределами Старого города есть небоскребы. Особенно меня впечатлили электрические скутеры, на которых передвигаются многие жители. Здесь есть определённая футуристическая атмосфера и я сильно впечатлен тем, чего добилось эстонское общество после распада Советского Союза».