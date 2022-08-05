Фото ⟩ Старейшину Ласнамяэ завалили цветами

4 августа у старейшины крупнейшего таллиннского района Ласнамяэ Юлианны Юрченко был день рождения. Политику исполнилось 32 года. В этот день женщину буквально завалили цветами, о чем свидетельствует фотография, опубликованная на странице Юлианны в Facebook. По знаку Зодиака она – Лев.