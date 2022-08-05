4 августа у старейшины крупнейшего таллиннского района Ласнамяэ Юлианны Юрченко был день рождения. Политику исполнилось 32 года. В этот день женщину буквально завалили цветами, о чем свидетельствует фотография, опубликованная на странице Юлианны в Facebook. По знаку Зодиака она – Лев.
Фото ⟩ Старейшину Ласнамяэ завалили цветами
Старейшину Ласнамяэ завалили цветами
Юлианна Юрченко утверждена в должности старейшины района Ласнамяэ с 7 февраля на срок полномочий нынешнего состава городской управы. Политик окончила Эстонский университет предпринимательства Mainor по специальности управление бизнесом, а также управление персоналом в качестве второй специальности. До этого она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района.
«Спасибо всем большое за поздравления!!!
Дорогие коллеги и друзья! Спасибо Вам! Вы сделали этот день незабываемым!» - написала вечером 4 августа Юлианна на своей странице в Facebook.
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