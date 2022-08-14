Какие продукты после заморозки превращаются в отраву: объясняет врач

В теории, если ориентироваться на данные с сайта Роспотребнадзора, заморозить можно любые качественные продукты питания, за исключением сырых яиц (в скорлупе) или консервов. Но эксперты тут же помечают — что возможность заморозки для некоторых продуктов — вещь чисто теоретическая. После того, как они будут разморожены, внешний вид и вкус будут неудовлетворительными. Тот же майонез, листья салата или огурцы превратятся в неопределенную жижицу.

Но есть ряд продуктов, которые при заморозке могут стать опасными для здоровья. Что это за продукты и почему так происходит, «Доктор Питер» выяснил у Сергея Лопатина, терапевта, гастроэнтеролога.

Всегда нужно помнить о безопасности

Летом заморозка различных продуктов становится особенно популярной: многие стремятся таким образом сохранить впрок сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. В стремлении сделать запасы важно помнить, что не всем продуктам пребывание в морозильнике (даже недолгое) идет на пользу. В ряде случаев замороженная еда и вовсе может нанести вред нашему здоровью.

Список продуктов, не рекомендованных к заморозке, достаточно широк. Однако надо разделять: когда заморозка действительно опасна для организма, а когда может просто навредить консистенции и вкусовым качествам продукта.

Испортится вкус и внешний вид