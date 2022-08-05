Зловещие предсказания о начале Третьей мировой войны сейчас настолько актуальны, что их нередко цитируют даже аналитики, пишет thevoicemag.ru.
Как пойдет Китай, так и начнется: все пророчества о Третьей мировой войне
О том, что глобальный конфликт неизбежен, говорили и Ванга, и Нострадамус, и Вольф Мессинг, и чаще всего цитируют именно их слова. Но есть и другие ясновидящие, которые рассказывали, как и когда всё начнется.
Схиархимандрит Христофор: «Петербург уйдет под воду»
Тульский старец утверждал, что Третью мировую войну начнет КНР: «Как пойдёт Китай, так всё и начнётся». Россия окажется втянутой в конфликт, после чего «Петербург уйдет под воду», а Москва частично «провалится» под землю — «где мавзолей и подальше, за рекой».
Гунхильда Смелхус: «Храмы опустеют»
90-летнюю Гунхильду Смелхус прозвали «норвежской Вангой» за точность ее пророчеств. Ее слова записал один из самых влиятельных проповедников-евангелистов Норвегии — пастор Эммануэль Толлефсен-Минос.
Согласно предсказаниям Гунхильды, предшествовать войне будут изменения в мире: «храмы опустеют и превратятся в места развлечений», мужчины и женщины начнут жить друг с другом вне брака, «люди из бедных стран прибудут в Европу».
При этом сама Третья война, говорила Смелхус, не будет ознаменована политическими кризисами и начнется неожиданно, став самой большой катастрофой в истории человечества.
Сара Хофман: «Ракеты начнут летать из одной страны в другую»
Американка Сара Хофман начала видеть будущее после того, как попыталась покончить с собой, пережила клиническую смерть, но была реанимирована врачами. По ее словам, Третья мировая начнется на Ближнем Востоке: иранцы нанесут ядерный удар по Израилю, после чего «ракеты начнут летать из одной страны в другую, и это быстро распространится по всему миру».
Митар Тарабич: «Ученые изобретут странные пушечные ядра»
Митар Тарабич — неграмотный сербский крестьянин, который диктовал свои предсказания местному священнику Захарию Захаричу. Митар предвидел убийство сербского короля, победу СССР во Второй мировой войне, а также изобретение телевидение и интернета.
Вот какие строки есть в рукописи: «Ученые изобретут самые разнообразные и странные пушечные ядра. Взрываясь, они вместо того, чтобы убивать, будут заколдовывать все живое». По словам Тарабича, Третья мировая не затронет лишь одно государство — «страну на самом краю света, окруженную великими морями» (вероятно, речь идет об Австралии).
Вероника Люкен: «Будет разрушено три четверти мира...»
Домохозяйка из США Вероника Люкен говорила, что ей являются Дева Мария, Иисус и святые, которые просили передать их слова остальным людям. Согласно пророчествам Люкен, начало Третьей мировой войны зависит от одной страны: «У Сирии есть ключ к миру, либо к Третьей мировой войне. При ударе кожа забудет, что была на костях человека, и слетит, словно ее никогда не было! Будет разрушено три четверти мира...»
Маттиас Штромбергер: «Третья война станет концом многих народов»
Маттиаса Штромбергера называли «пророком из Баварского леса» — он родился в семье крестьян и стал правильщиком мельничных жерновов, который путешествовал по стране, предлагая свои услуги. Маттиас не умел писать, и его предсказания собрал в одну книгу священник Иоганн Георг Мюльбауэр.
Маттиас описал самые разные вещи, которые появились уже после его смерти: дирижабль, электричество, железную дорогу. Говорил он и о Третьей мировой войне: ей будет предшествовать строительная лихорадка, когда дома, «похожие на соты», начнут возводить везде. Сама война, по словам Штромбергера, уничтожит миллионы людей, а участие в ней примут почти все страны.
Алоис Ирльмайер: «Китай завоюет Индию»
Алоис Ирльмайер был строителем фонтанов, который помогал искать солдат, пропавших без вести. Ирльмайер утверждал, что часто видит картинки из будущего. Во время Второй мировой он поразил жителей родного города тем, что заранее знал, куда упадут бомбы.
Вот как Алоис описывал начало глобального бедствия: «Мусульманские войска двинутся на Западную Европу, Китай завоюет Индию, Иран нападет на Турцию». Мир, по словам пророка, принесет «третья девятка».
Альберт Пайк: «Ислам и Израиль взаимно аннигилируют друг друга»
Американец Альберт Пайк был высокопоставленным масоном, входящим в «Верховный совет мира». Он предсказывал, что Третья мировая война станет последней и начнется Ближнем Востоке из-за конфликта между арабами и израильтянами. После того, как конфликт завершится, будет установлена всемирная диктатура — власть единого для всей планеты правительства.