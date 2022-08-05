Как пойдет Китай, так и начнется: все пророчества о Третьей мировой войне

О том, что глобальный конфликт неизбежен, говорили и Ванга, и Нострадамус, и Вольф Мессинг, и чаще всего цитируют именно их слова. Но есть и другие ясновидящие, которые рассказывали, как и когда всё начнется.

Схиархимандрит Христофор: «Петербург уйдет под воду»

Тульский старец утверждал, что Третью мировую войну начнет КНР: «Как пойдёт Китай, так всё и начнётся». Россия окажется втянутой в конфликт, после чего «Петербург уйдет под воду», а Москва частично «провалится» под землю — «где мавзолей и подальше, за рекой».

Гунхильда Смелхус: «Храмы опустеют»

90-летнюю Гунхильду Смелхус прозвали «норвежской Вангой» за точность ее пророчеств. Ее слова записал один из самых влиятельных проповедников-евангелистов Норвегии — пастор Эммануэль Толлефсен-Минос.

Согласно предсказаниям Гунхильды, предшествовать войне будут изменения в мире: «храмы опустеют и превратятся в места развлечений», мужчины и женщины начнут жить друг с другом вне брака, «люди из бедных стран прибудут в Европу».

При этом сама Третья война, говорила Смелхус, не будет ознаменована политическими кризисами и начнется неожиданно, став самой большой катастрофой в истории человечества.

Сара Хофман: «Ракеты начнут летать из одной страны в другую»