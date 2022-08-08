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Что и как нужно есть, чтобы не стареть: три необычных секрета молодости японок

Limon.ee
Что и как нужно есть, чтобы не стареть: три необычных секрета молодости японок
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В Японии едят палочками. Иллюстративное фото
В Японии едят палочками. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Японцы исповедуют особую идеологию жизни, благодаря которой не только остаются стройными до самой старости, но и стареют гораздо медленнее европейцев. Вот 3 хитрых принципа питания, которые помогают им отсрочить появление морщин, пишет thevoicemag.ru.

Замечала ли ты, что большинство японок в зрелом возрасте выглядят гораздо свежее и моложе своих ровесниц европеек? Оказывается, этому есть вполне логичное объяснение: представители Страны восходящего солнца придерживаются особых ритуалов приема пищи, которые и помогают им затормозить процесс старения. Рассказываем о трех необычных антиэйдж-принципах, к которым тебе тоже стоит присмотреться.

Отсутсвие молочных продуктов в рационе

Считается, что молоко и молочные продукты не лучшим образом отражаются на состоянии нашей кожи, поэтому многие врачи рекомендуют заметно сокращать их употребление после 35-40 лет. А вот в меню большинства японок их просто нет, благодаря чему даже в зрелом возрасте они могут похвастаться упругими и сияющими лицами без намека на глубокие морщины.

Еда подается к столу почти сырой

Еще один секрет моложавого вида японцев в том, что в пищу они употребляют свежайшие продукты, которые почти не подвергаются термической обработке. Чаще всего они готовят еду на пару, а любимую рыбу едят практически сырой.

Они едят палочками
 
Вместо вилок японцы используют специальные палочки, благодаря которым за один прием пищи съедают на 20% меньше, чем типичные европейцы. Поедание палочками замедлят трапезу, помогает сконцентрироваться на процессе приема пищи и получить большее удовольствие от съеденного. Благодаря такому подходу к питанию японцы всю жизнь остаются в одном весе и выглядят гораздо моложе своих сверстников из других стран.
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