Что и как нужно есть, чтобы не стареть: три необычных секрета молодости японок

Считается, что молоко и молочные продукты не лучшим образом отражаются на состоянии нашей кожи, поэтому многие врачи рекомендуют заметно сокращать их употребление после 35-40 лет. А вот в меню большинства японок их просто нет, благодаря чему даже в зрелом возрасте они могут похвастаться упругими и сияющими лицами без намека на глубокие морщины.

Еда подается к столу почти сырой