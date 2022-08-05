ЗАПОМИНАЙТЕ! ⟩ Как узнать, съедобны грибы и можно ли употреблять их в пищу? Мы знаем

Ранее люди проверяли их на съедобность с помощью различных народных методов, которые являются малоэффективными. Далее мы расскажем, как проверить, можно ли употреблять грибы в пищу или нет.

На что нужно обращать внимание во время сбора грибов

Все мухоморы – это ядовитые грибы, их можно отличить по утолщению у начала ножки и колечку вокруг шляпки.

В хвойных или еловых лесах все грибы, похожие на опята, являются ядовитыми.

Если от гриба исходит запах концентрированного спирта, в пищу употреблять его не стоит.

Если внутренняя часть гриба имеет красный оттенок, он является ядовитым.

Как проверить грибы с помощью лука

Этот способ и сейчас пользуется немалой популярностью у грибников. Вместо лука можно использовать чеснок, но принцип одинаковый. Для начала необходимо все приготовить:

помыть и почистить грибы;

порезать и высыпать их в кастрюлю с водой и поставить на огонь;

кипящую воду положить нарезанный лук или чеснок.

Из-за фермента, который находиться в ядовитых грибах, лук или чеснок должен побуреть. Тем не менее такой способ не является эффективным, потому что этот катализатор может находиться и в некоторых съедобных видах грибов.

Как проверить грибы во время варки

Есть несколько различных способов, с помощью которых можно проверить грибы. Но самыми известными являются следующие.