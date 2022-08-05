Существует немалое количество различных грибов, но некоторые из них могут быть непригодны для употребления в пищу, пишет rsute.ru.
ЗАПОМИНАЙТЕ! ⟩ Как узнать, съедобны грибы и можно ли употреблять их в пищу? Мы знаем
Ранее люди проверяли их на съедобность с помощью различных народных методов, которые являются малоэффективными. Далее мы расскажем, как проверить, можно ли употреблять грибы в пищу или нет.
На что нужно обращать внимание во время сбора грибов
- Все мухоморы – это ядовитые грибы, их можно отличить по утолщению у начала ножки и колечку вокруг шляпки.
- В хвойных или еловых лесах все грибы, похожие на опята, являются ядовитыми.
- Если от гриба исходит запах концентрированного спирта, в пищу употреблять его не стоит.
- Если внутренняя часть гриба имеет красный оттенок, он является ядовитым.
Как проверить грибы с помощью лука
Этот способ и сейчас пользуется немалой популярностью у грибников. Вместо лука можно использовать чеснок, но принцип одинаковый. Для начала необходимо все приготовить:
- помыть и почистить грибы;
- порезать и высыпать их в кастрюлю с водой и поставить на огонь;
- кипящую воду положить нарезанный лук или чеснок.
Из-за фермента, который находиться в ядовитых грибах, лук или чеснок должен побуреть. Тем не менее такой способ не является эффективным, потому что этот катализатор может находиться и в некоторых съедобных видах грибов.
Как проверить грибы во время варки
Есть несколько различных способов, с помощью которых можно проверить грибы. Но самыми известными являются следующие.
При варке нужно положить в кастрюлю какой-либо серебряный предмет. Он должен потемнеть из-за ферментов, которые выделяют ядовитые грибы. Но следует знать, что подобные вещества есть и в грибах, которые можно употреблять в пищу.
Можно прокипятить грибы в уксусно-солевом растворе. Ранее люди считали, что он убивает весь яд в грибах, но на самом деле это не всегда работает правильно. Смертельно опасные грибы не станут менее ядовитыми от этого способа.
Также существует такое утверждение: если высыпать ядовитые грибы в емкость с молоком, то оно скиснет намного быстрее обычного. Но на самом деле ядовитость никак не влияет на его сворачивание. Все происходит из-за ферментов, которые могут содержаться и в съедобных грибах.
Все научные деятели уверены в том, что народные способы не являются достоверными. Они рекомендуют, если у человека возникает минимальное сомнение при сборе грибов, не класть их в корзину. После возвращения домой нужно все тщательно пересмотреть и перебрать, чтобы не отравиться в дальнейшем.