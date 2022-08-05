ГОТОВИМ! ⟩ Этот рецепт «взорвал» Интернет: паста с лимонным маслом, от которой невозможно оторваться

Представьте себе спагетти, в которых есть все, что мы так любим: сливочное масло, пармезан, базилик и… лимон! Рецепт пасты с лимонным маслом за последние несколько недель буквально «взорвал» Интернет: его легко готовить, а съесть еще проще — от блюда сложно оторваться!