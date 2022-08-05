Самый обсуждаемый рецепт из социальных сетей, который должен приготовить каждый. Просто посмотрите, как легко приготовить это аппетитное итальянское блюдо, советует ELLE!
ГОТОВИМ! ⟩ Этот рецепт «взорвал» Интернет: паста с лимонным маслом, от которой невозможно оторваться
Представьте себе спагетти, в которых есть все, что мы так любим: сливочное масло, пармезан, базилик и… лимон! Рецепт пасты с лимонным маслом за последние несколько недель буквально «взорвал» Интернет: его легко готовить, а съесть еще проще — от блюда сложно оторваться!
Ингредиенты
500 г спагетти или лингвини
3 органических лимона
250 грамм сливочного масла
150 г пармезана
5-6 веточек базилика
соль
Способ приготовления
Вскипятить подсоленную воду и отварить спагетти (или лингвини) согласно инструкции на упаковке.
Натереть пармезан и отложить в сторону.
Разрезать лимоны пополам и выжать их. Натереть несколько слайсов цедры на терке.
Готовую пасту вылить в дуршлаг, оставив немного воды в кастрюле.
Добавить лимонный сок и масло, нарезанное кубиками, в пасту. Переместить обратно в кастрюлю, приправить солью, перцем и пармезаном.
Подавать на тарелке, украсив каждую порцию листиками базилика.