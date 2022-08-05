Пт, 5.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ГОТОВИМ! ⟩ Этот рецепт «взорвал» Интернет: паста с лимонным маслом, от которой невозможно оторваться

Limon.ee
Этот рецепт «взорвал» Интернет: паста с лимонным маслом, от которой невозможно оторваться
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Паста. Иллюстративное фото
Паста. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Самый обсуждаемый рецепт из социальных сетей, который должен приготовить каждый. Просто посмотрите, как легко приготовить это аппетитное итальянское блюдо, советует ELLE!

Представьте себе спагетти, в которых есть все, что мы так любим: сливочное масло, пармезан, базилик и… лимон! Рецепт пасты с лимонным маслом за последние несколько недель буквально «взорвал» Интернет: его легко готовить, а съесть еще проще — от блюда сложно оторваться!

Ингредиенты

500 г спагетти или лингвини

3 органических лимона

250 грамм сливочного масла

150 г пармезана

5-6 веточек базилика

соль

Способ приготовления

Вскипятить подсоленную воду и отварить спагетти (или лингвини) согласно инструкции на упаковке.

Натереть пармезан и отложить в сторону.

Разрезать лимоны пополам и выжать их. Натереть несколько слайсов цедры на терке.

Готовую пасту вылить в дуршлаг, оставив немного воды в кастрюле.

Добавить лимонный сок и масло, нарезанное кубиками, в пасту. Переместить обратно в кастрюлю, приправить солью, перцем и пармезаном.

Подавать на тарелке, украсив каждую порцию листиками базилика.

Ключевые слова
Наверх