А глаза-то дедушкины: как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина

Легендарный цирк Никулина продолжает традиции, заложенные основателем. Здесь трепетно относятся не только к профессии, но даже к личным вещам выдающегося артиста. Кабинет Юрия Владимировича до сих пор остается нетронутым. Никто не занимает его кресла и рабочий стол.

«Мы верим, как бы это глупо не звучало, что директор вышел. Директор вышел из кабинета, но он вернется и продолжит свою работу», — говорил внук звезды Юрий.

36-летний Никулин-младший руководит отделом рекламы и спецэффектов. К цирку именитого дедушки он относится, как к родному дому, поэтому делает все, чтобы сберечь дело Юрия Владимировича. «Это все сделал он. И это до сих пор живет здесь, веет. Никулин здесь, а подвести его никому в голову не придет. Есть в цирке негласное правило — каждая новая программа делается так, чтобы она понравилась Никулину», — говорит представитель династии.

В цирке на Цветном бульваре работает и второй внук Юрия Владимировича Максим. Он отвечает за международные вопросы, помогая учреждению выглядеть достойно на мировой арене. «Мы одни из немногих цирков в мире, кто старается и продолжает шить костюмы индивидуально под специальные шоу. Если мы говорим об известном цирке «Буглион» в Париже, то у них такого нет. Они уже не делают ничего особенного. Берут готовые номера с готовыми артистами и костюмами. Всегда быть лучшими непросто, но мы доказываем это ежегодно на фестивалях и своими программами», — считает Максим.

Бессменным директором цирка остается 65-летний сын Никулина Максим Юрьевич. Он признается, что многие скептически относились к его кандидатуре руководителя. «Знаю, что заключались пари, мол, сколько я продержусь на этой должности. Ну как же. Бизнесмен, журналист, а здесь цирк. Пессимисты давали год, оптимисты два-два с половиной. Ну вот уже 28 лет, как я здесь. Пока все неплохо складывается», — сказал Макисм в шоу «Откройте, Давид!».