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В Италии конфисковали все имущество «архитектора дворца Путина» на 140 миллионов долларов за связи с Россией

Limon.ee
В Италии конфисковали все имущество «архитектора дворца Путина» на 140 миллионов долларов за связи с Россией
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Архитектор. Иллюстративное фото
Архитектор. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Общая стоимость конфискованного у Ланфранко Чирилло составляет 141 миллион евро, пишет Topnews.

Финансовая гвардия страны наложила арест на его имущество, посчитав сомнительным его крупные заказы в России. По версии следствия, задекларировав с 2013 по 2019 годы доходы в размере десятков миллионов, Чирилло «имитировал» жизнь в другой стране.

Как сообщает телеканал RaiNews24, 65-летний художник остался без всего, его движимое и недвижимое имущество арестовано, а сам архитектор обвиняется в налоговых преступлениях. Итальянский мастер не раз работал на российских заказчиков, выполняя многомиллионные заказы для вип-клиентов.

В частности Чирилло называют «архитектором дворца Путина» в Геленджике, он также спроектировал офис ИФД «КапиталЪ» на Краснопресненской набережной в Москве и интерьеры многих домов на Рублевке. В августе 2014 года итальянский архитектор получил российский паспорт. СМИ уточняет, что арест наложен на объекты недвижимости, банковские счета, изъяты наличные и ювелирные украшения, а также произведения искусства, которыми он располагал, в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского. Арест наложен и на зарегистрированный в России вертолет, который не был растоможен.

Сам Чирилло в интервью итальянским СМИ признавался, что помимо резиденции в Брешии у него в собственности есть резиденция в Дубае, пять вилл на побережье Коста Смеральда, а также дом в Москве и Нью-Йорке. При этом он опроверг слухи о том, что за проектирование комплекса в Геленджике ему выделили участок неподалеку.

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