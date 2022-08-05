ВЫ БЫ РИСКНУЛИ НАДЕТЬ? ⟩ Самое «голое» платье года: вы никогда не угадаете, сколько стоит этот наряд британской певицы

«Голые» платья любят многие звезды. Но не все умеют их носить. А вот британская певица Таллия Сторм — профи в этом деле, пишет wday.ru.
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Звезда вышла на красную дорожку на премьере сериала платформы Netflix «Песочный человек» в таком платье, что все взгляды оказались прикованы к ней.
Таллия выбрала для этого вечера сногсшибательное платье на совершенно прозрачном чехле с черными деталями, которые прикрывали стратегически важные места. Кстати, в отличие от многих других звездных «голых» платьев, прозрачную ткань было действительно практически не видно: создавалась иллюзия почти обнаженного тела.
Многие решили, что это очередной шедевр Mugler — по настроению очень похоже. Но тут Таллия удивила. Как оказалось, это платье из масс-маркета. И стоит оно всего лишь 39 евро. Так что его может позволить себе любая девушка. Конечно, при наличии определенной смелости. Все же выйти в таком наряде, который плюс ко всем не подразумевает нижнее белье — это задачка не для скромниц.