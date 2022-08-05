Уличный художник Ffchw из Перми создал трафаретное граффити. Стрит-арт под названием «Итоги» состоит из 37 пунктов, которые рассказывают, что можно и чего нельзя делать в России.
«Уймись, молись, поклонись, ниже согнись»: в Перми появился стрит-арт о том, как теперь жить в России
«Уймись, молись, поклонись, ниже согнись»: в Перми появился стрит-арт о том, как теперь жить в России
Работа появилась на парковке возле социокультурного пространства «Завод Шпагина» в районе станции Пермь I, сообщает Meduza. По словам художника, граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили. По данным проекта I Support Street Art, в своих работах художник Ffchw в основном затрагивает проблемы современного общества.