«Уймись, молись, поклонись, ниже согнись»: в Перми появился стрит-арт о том, как теперь жить в России

Работа появилась на парковке возле социокультурного пространства «Завод Шпагина» в районе станции Пермь I, сообщает Meduza. По словам художника, граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили. По данным проекта I Support Street Art, в своих работах художник Ffchw в основном затрагивает проблемы современного общества.