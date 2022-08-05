Гороскоп на 5 августа: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам – опасные соблазны

Лев

В этот день Львам улыбнется денежная удача. Не исключено повышение заработной платы или солидные денежные поступления. В профессиональной деятельности выпадает шанс добиться больших успехов, и обставить конкурентов. Вы полны жизненной энергии и энтузиазма, которые помогают преодолевать трудности на пути к достижению задуманного. Звезды сулят судьбоносную встречу.

Дева

Этот день принесет Девам много трудностей и забот. Вам придется браться за выполнение задач, которые не вызывают интереса, монотонную рутинную работу. Не исключено, что на протяжении дня вам придется не раз столкнуться с неприятными людьми и это общение не принесет удовольствия. Накопившийся негатив может спровоцировать разногласия с близкими, не позволяйте эмоциям брать верх над собой.

Весы

Для Весов день обещает быть удачным, однако для этого не стоит ожидать от окружающих слишком многого. Не стоит полагаться на счастливый случай, чтобы достичь успеха нужно рассчитывать только на собственные силы. Самостоятельная работа поможет достичь наилучших результатов. Ваша готовность идти на компромиссы укрепит отношения со второй половинкой.

Скорпион

Этот день принесет Скорпионам перемены в деловом окружении. И их инициатором будете вы сами. Прислушиваясь к подсказкам интуиции вы принимаете решения, о которых не приходится жалеть. Благоприятный день дл решения финансовых вопросов, удачными будут и крупные покупки.

Стрелец