Вчера около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль марки Jeep врезался в стену дома на улице Вана-Каламая.
ЗОЛУШКА, ТЫ ЛИ ЭТО? ⟩ Смотри: водитель, протаранивший стену дома в Каламая, скрылся, оставив только одну тапку
Смотри: водитель, протаранивший стену дома в Каламая, скрылся, оставив только одну тапку
Человек, управлявший транспортным средством, с места происшествия скрылся. Все подробности инцидента будут объяснены в ходе процедуры.
Фотографии происшествия, размещенные в группе Kalamaja в Facebook, показали, что водитель, который врезался на джипе в стену дома, оставил на месте только один шлепанец – прямо как Золушка!
Очевидцев, располагающих более подробной информацией об аварии, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee.
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