ЗОЛУШКА, ТЫ ЛИ ЭТО? ⟩ Смотри: водитель, протаранивший стену дома в Каламая, скрылся, оставив только одну тапку

Человек, управлявший транспортным средством, с места происшествия скрылся. Все подробности инцидента будут объяснены в ходе процедуры.

Фотографии происшествия, размещенные в группе Kalamaja в Facebook, показали, что водитель, который врезался на джипе в стену дома, оставил на месте только один шлепанец – прямо как Золушка!