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ЗОЛУШКА, ТЫ ЛИ ЭТО? ⟩ Смотри: водитель, протаранивший стену дома в Каламая, скрылся, оставив только одну тапку

Мерилин Няреп Limon.ee
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Смотри: водитель, протаранивший стену дома в Каламая, скрылся, оставив только одну тапку
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Фото: Erakogu

Вчера около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль марки Jeep врезался в стену дома на улице Вана-Каламая.

Человек, управлявший транспортным средством, с места происшествия скрылся. Все подробности инцидента будут объяснены в ходе процедуры.

Фотографии происшествия, размещенные в группе Kalamaja в Facebook, показали, что водитель, который врезался на джипе в стену дома, оставил на месте только один шлепанец – прямо как Золушка!

Фото: Erakogu

Очевидцев, располагающих более подробной информацией об аварии, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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