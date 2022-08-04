Как уровень дохода зависит от круга общения: объясняют ученые

Помните поговорку «С кем поведешься, от того и наберешься»? Пращуры знали, о чем говорят. Теперь этот тезис подтвердили и ученые: исследователи из Гарварда выяснили, что дети, которые общались с ровесниками из обеспеченных семей, становились финансово успешны в будущем, пишет Супер.