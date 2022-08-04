Светлана Лобода призналась, в какой из Балтийских стран сейчас живет

14 августа популярная украинская исполнительница Светлана Лобода выступит с благотворительным концертом в поддержку Украины в Wondersala в Риге. В преддверии шоу портал RUS TVNET смог задать артистке несколько вопросов. В том числе подтвердить предположение, что звезда проживает в Латвии.
- Где для вас сейчас дом? Можете ли вы подтвердить слухи о том, что сейчас живете в Латвии?
- Мой дом там, где мои корни, там, где я родилась и выросла, где мои родные и близкие. Сегодня война в Украине, и многие женщины с детьми приняли непростое для себя решение – уехать на время туда, где жизни их детей не будет угрожать опасность.
Я для себя приняла ряд решений, и давались они мне непросто. И да, на данный момент я со своей семьей проживаю в Латвии.
- В Ваших соцсетях все больше кадров из нашей страны. В прямом эфире за кадром была слышна латышская речь. Ваши репетиции проходят в одной из местных студий?
- Да, все верно.
Мои репетиции проходят здесь, в Риге. Теперь у меня новая команда музыкантов, все ребята – латыши. Вместе с ними мы месяц как репетируем мою сольную программу для предстоящего тура. Идет активная подготовка к моим концертам по Европе и Америке.
Видео: Фрагмент репетиции в Риге
- Недавно в Вашем stories было фото Евангелины с местным исполнителем Алексом Сильверсом. Что это было за мероприятие/событие?
- Евочка ходит в местную музыкальную школу, занимается актерским мастерством и вокалом. И с ней работают замечательные педагоги, музыканты Алекс и Юлия.
Что касается фото в stories - мы его сделали на выступлении Евы. Я приходила ее поддержать в этот день.
- Как Вас принимает Рига, Латвия? Каким было Ваше сотрудничество с местными специалистами/музыкантами при создании клипа «Молитва»?
- Мне очень нравится местная природа, я люблю гулять по набережной вечерами, особенно наблюдать за закатами. Это всегда успокаивает и приводит мысли в порядок. Здесь очень спокойные и приятные люди, комфортные в работе и профессионалы своего дела. Это для меня очень ценно!
Для меня сама песня «Молитва» – это моя боль, положенная на ноты. Было сложно снова начать петь. С начала войны я не находила никаких сил для творчества. Очень сложно.
Все свои силы и ресурсы направляла на волонтерские проекты. Но когда я услышала эту песню, когда прочитала слова – я поняла, что вот она, отправная точка, и я почувствовала силы идти дальше, действовать. Я поняла, что, делая то, что у меня получается лучше всего, я смогу еще больше помочь своей стране и своим поклонникам. Музыка, как тонкая полоска света, пробивается сквозь самые черные дни.
Видео: Светлана Лобода - «Молитва»
Что же касается съемок клипа «Молитва» – это было настоящее волшебство. Локация, оркестр были предоставлены в качестве помощи в поддержку Украины. В съемке были задействованы 45 музыкантов Симфонического оркестра Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, а над созданием песни и клипа работала украинская и латвийская команда. Режиссером же выступил Инди Хайт, с которым мы уже неоднократно сотрудничали. А само место, где мы снимали – церковь Святого Петра – поистине оказалось местом силы и вдохновения.
Я от всей души хочу поблагодарить каждого, кто внес свой вклад в создание этого видео!
- На каком языке Вы собираетесь взаимодействовать со своей аудиторией? Например, приветствовать зрителей на концерте в Риге 14 августа.
- На латышском (улыбается).
Жду всех 14 августа на благотворительном концерте в Wondersala!
Как заявила LOBODA на своей странице в Instagram, рижским концертом она вместе со своей командой откроет тур по Европе и США, часть собранных средств от которого будет переведена в международный фонд DUSHA для помощи и поддержки родному городу певицы – Ирпень.
Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Для украинских граждан действует скидка в размере 50% от цены билета. Приобрести билет со скидкой можно только при предъявлении украинского паспорта и в кассах продажи.
Реквизиты международного благотворительного фонда DUSHA, созданного командой LOBODA: