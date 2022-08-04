Светлана Лобода призналась, в какой из Балтийских стран сейчас живет

- Где для вас сейчас дом? Можете ли вы подтвердить слухи о том, что сейчас живете в Латвии?

- Мой дом там, где мои корни, там, где я родилась и выросла, где мои родные и близкие. Сегодня война в Украине, и многие женщины с детьми приняли непростое для себя решение – уехать на время туда, где жизни их детей не будет угрожать опасность.

Я для себя приняла ряд решений, и давались они мне непросто. И да, на данный момент я со своей семьей проживаю в Латвии.

Светлана Лобода с дочками в Риге. Фото: личный архив Светланы Лободы

- В Ваших соцсетях все больше кадров из нашей страны. В прямом эфире за кадром была слышна латышская речь. Ваши репетиции проходят в одной из местных студий?

- Да, все верно.

Мои репетиции проходят здесь, в Риге. Теперь у меня новая команда музыкантов, все ребята – латыши. Вместе с ними мы месяц как репетируем мою сольную программу для предстоящего тура. Идет активная подготовка к моим концертам по Европе и Америке.

Видео: Фрагмент репетиции в Риге

- Недавно в Вашем stories было фото Евангелины с местным исполнителем Алексом Сильверсом. Что это было за мероприятие/событие?

- Евочка ходит в местную музыкальную школу, занимается актерским мастерством и вокалом. И с ней работают замечательные педагоги, музыканты Алекс и Юлия.