С редакцией портала Elu24 связался проживающий в столичном районе Нымме мужчина, рассказавший об одном очень странном курьере из компании Bolt Food, пожелавшем ему счастливого праздника. «У меня даже коробка с едой выпала из рук, этот парень достиг желаемого результата», - описывает читатель всю абсурдность ситуации.
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Житель Нымме: курьер Bolt н**рал мне в душу, поздравив 2 августа с праздником
Житель Нымме: курьер Bolt н**рал мне в душу, поздравив 2 августа с праздником
«Стою в саду у калитки в ожидании курьера Bolt. К забору подкатывает малюсенький красный автомобиль Nissan Micra, откуда выходит такой же большой как сама машина (я не преувеличиваю) лысый мужчина. Открывает багажник, чтобы отдать мои блюда, ухмыляется и восклицает: «С праздником!» Перебираю в голове все возможные варианты в надежде понять, что это за «праздник» такой, предчувствуя нехорошее, но как вежливый человек желаю ему в ответ счастливого праздника», – рассказывает проживающий в Нымме читатель эстонского портала Elu24, для полноты картины уточняя, что беседа с курьером Bolt Food проходила на русском языке.
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