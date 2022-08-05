ВИДЕО ⟩ Что происходит? Почему эстонские мужчины стали такими манерными?

«Значит они правы», - говорит первый ответивший.

«Нет, не безвольные», - считает Мооника.

Следующая опрошенная идет с мужчиной, который несет ящик пива.

«Конечно же, мужчина несет ящик с пивом, боже, у эстонской женщины муж финн, естественно, он уважает свою супругу», - отвечает Лийви.

«У меня один такой опыт уже дома, хоть он и мужественный, но тем не менее. Например, женщины дома ремонтируют вещи. Больше делают мужских вещей, чем сами мужчины. Женскую работу за меня он при этом обычно не делает», - говорит Мерли.

Как долго Мерли планирует содержать такое «животное» у себя дома? После продолжительного смеха молодая женщина скромно отвечает: «Это меня содержат. Я и есть тот самый босс-раб».

«Прослеживается тенденция, что мужчины становятся женственными, женщины мужественными, но кажется, что общество и создает для этого предпосылки. Равенство, гендерная нейтральность. Всё перечисленное в конечном итоге и приводит нас к этому», - говорит Андрей.

Эстонский телеведущий и лекарь души Антс Роотслане рассказывает, что чаще всего к нему на консультации приходят женщины, которые в беспокойстве из-за своего мужчины, который всё еще держится за юбку матери.

В чей же огород камень?

Женщины тоже должны посмотреть на себя в зеркало.

«Матери воспитывают сыновей такими, какими не хотели бы видеть своих мужчин», - рассказывает Андрей.