Куда же пропали мужественные мужчины? Те, что с крепким и уверенным рукопожатием, осмысленным взглядом, защищающие родину и в ответе за свою семью? Женщины Эстонии больше не довольны мужчинами и называют их безвольными.
ВИДЕО ⟩ Что происходит? Почему эстонские мужчины стали такими манерными?
«Значит они правы», - говорит первый ответивший.
«Нет, не безвольные», - считает Мооника.
Следующая опрошенная идет с мужчиной, который несет ящик пива.
«Конечно же, мужчина несет ящик с пивом, боже, у эстонской женщины муж финн, естественно, он уважает свою супругу», - отвечает Лийви.
«У меня один такой опыт уже дома, хоть он и мужественный, но тем не менее. Например, женщины дома ремонтируют вещи. Больше делают мужских вещей, чем сами мужчины. Женскую работу за меня он при этом обычно не делает», - говорит Мерли.
Как долго Мерли планирует содержать такое «животное» у себя дома? После продолжительного смеха молодая женщина скромно отвечает: «Это меня содержат. Я и есть тот самый босс-раб».
«Прослеживается тенденция, что мужчины становятся женственными, женщины мужественными, но кажется, что общество и создает для этого предпосылки. Равенство, гендерная нейтральность. Всё перечисленное в конечном итоге и приводит нас к этому», - говорит Андрей.
Эстонский телеведущий и лекарь души Антс Роотслане рассказывает, что чаще всего к нему на консультации приходят женщины, которые в беспокойстве из-за своего мужчины, который всё еще держится за юбку матери.
В чей же огород камень?
Женщины тоже должны посмотреть на себя в зеркало.
«Матери воспитывают сыновей такими, какими не хотели бы видеть своих мужчин», - рассказывает Андрей.
«Каждый раз, когда звонит мать, когда она его о чем-то просит, мужчина бежит. Очень часто эти же свекрови приходят в квартиру и начинают там наводить порядок. Женщины прибегают в панике с вопросом, как им жить с такими мужчинами. Но у меня есть ответ женщинам: с мужчинами не нужно ничего делать, они сами должны принять решение и отпустить свою мать», - продолжает эстонский телеведущий и лекарь души Антс Роотслане.
Мужчины, которые воспитываются без отца, чаще вырастают мягкотелыми. И здесь не играет роли просто наличие отца где-то далеко, важно, чтобы он был ежедневно рядом и служил примером для сына. Отец – это тот человек, который разбавляет дружбу матери и ребенка, делая из него настоящего мужчину.
Также меняется общество. Мужчины больше не такие мужественные, как 50 лет назад. Подросло поколение зависимых от гаджетов детей. Игры в прятки, лазанье по деревьям, бег за мячом – всё это, конечно, осталось, но уже больше в виртуальном мире. Вот и получается, что армия для эстонских парней и мужчин – серьезное испытание. Физически мужчины стали более слабыми, а еще серьезная проблема – психическое здоровье граждан.
По словам аналитика Академии Сил обороны Эстонии Элери Лиллемяэ, образ жизни общества становится всё менее подвижным, что сказывается на призывниках. Результаты первых тестов на уровень физподготовки стали хуже.
Из-за того, что мужчины сидят дома на диване и пьют пиво, женщины чувствуют себя менее защищенными. Но даже если им удается заставить мужчину пойти на прогулку с детьми, обычно отцы выполняют то, что им говорят.
Ситуация в стране не безнадежная. Армия делает из мальчиков мужчин. Если приходят они служить хуже обычного, то выходят после службы не хуже, чем их предшественники.
Более подробно - в сюжете программы Reporter.ee.