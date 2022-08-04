Компромисс всегда возможен: не можете говорить с врачом по-эстонски – берите переводчика

«В любом случае пациент должен знать, что оказание помощи на других языках – это любезность со стороны врача», – делится своим мнением семейный врач Кармен Йоллер в социальных сетях, добавляя, что те, кто в ней нуждается в помощи, должны прийти на прием с переводчиком. По мнению больниц, это всегда можно сделать: «Мы считаем, что в центре внимания медицины всегда должен быть пациент, а все остальное можно оставить в стороне».